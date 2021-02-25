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Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО

Есть необходимость: Зеленский опять созывает заседание СНБО
22:28 Сегодня Телеграф

В пятницу, 26 февраля, президент Владимир Зеленский проведет очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщается на странице Офиса президента в Telegram.

"В пятницу, 26 февраля 2021, Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

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В заявлении также уточняется, что заседание СНБО президент проведет "в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Как сообщал "Телеграф", последнее заседание СНБО Зеленский созывал 19 февраля. Тогда Зеленский ввел санкции против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще 6 человек. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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СНБО, Заседания, Владимир Зеленский.
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