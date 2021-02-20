Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука (список)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно введения санкций против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще 6 человек.

Соответствующий указ обнародован пресс-службой Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в сообщении.

Контроль за выполнением указа возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня публикации.

Как следует из текста документа, санкции против Медведчука и Марченко вводятся на три года.

Как сообщалось ранее, СНБО 19 февраля принял решение о введении санкций против Медведчука. Кроме него в список попала его жена Оксана Марченко и еще шесть человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что Марченко, а также гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк владеют Новошахтинским нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области.