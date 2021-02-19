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Пятница, 19.02.2021
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СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
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Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении санкций против 8 человек и 19 компаний. В частности под ограничения попали нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксаны Марченко, а также гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк. 

Как сообщает ZN со ссылкой на свои источники в СНБО, Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что те являются собственниками Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

По данным издания, Марченко принадлежит 75% завода, в Лавренюк владеет остальными 25%. 

Отмечается, что этот завод поставляет нефтепродукты на подконтрольные оккупантам районы Донецкой и Луганской областей.

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Помимо того, указывается, что у Лавренюк также есть паспорт РФ, а потому под санкции она могла попасть, как иностранное лицо. 

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Санкции, СНБО, Оксана Марченко, Наталья Лавренюк.
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