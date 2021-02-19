Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении санкций против 8 человек и 19 компаний. В частности под ограничения попали нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксаны Марченко, а также гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Как сообщает ZN со ссылкой на свои источники в СНБО, Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что те являются собственниками Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

По данным издания, Марченко принадлежит 75% завода, в Лавренюк владеет остальными 25%.

Отмечается, что этот завод поставляет нефтепродукты на подконтрольные оккупантам районы Донецкой и Луганской областей.

Помимо того, указывается, что у Лавренюк также есть паспорт РФ, а потому под санкции она могла попасть, как иностранное лицо.

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.