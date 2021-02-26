На очереди - Порошенко: чего ожидать от секретного заседания СНБО 26 февраля

Президент Владимир Зеленский проведет очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 26 февраля. Причиной созыва названа необходимость "принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности".

Учитывая, что 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО, после которого прекратили вещание телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsОne, а 19 февраля Совет наложил санкции на одного из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, его бизнес, супругу Оксану Марченко и еще шесть человек, новое заседание интригует. Тем более, что повестка дня на данный момент – тайна. Политолог Андрей Золотарев спрогнозировал ситуацию в комментарии "Телеграфу".

"Похоже, секретарь СНБО Алексей Данилов решил проблемы с "кротами" в ведомстве. Утечек информации нет. О заседании известно со вчерашнего вечера, но до сих пор можно лишь гадать, о чём пойдет речь. Кто-то считает, что будет новый удар по Медведчуку. Даже шутят, что под санкции попадет 95 квартал, раз уж Марченко заявила, что чуть ли не причастна к появлению проекта на "плюсах". Кто-то – что "прилетит" Фирташу, что будут какие-то решения по судебной реформе, по Донбассу. Не исключая всего этого, предположу, что санкции могут коснуться Порошенко", – говорит Андрея Золотарев.

По его словам, Зеленский сейчас оказался будто во времена французской Директории, когда бились фактически все со всеми.

"В данный момент Зеленский ведет внутри Украины политическую войну на два фронта – против ОПЗЖ и Порошенко с его паствой. И думаю, сейчас пришел черед о Петре Алексеевиче подумать. Тем более, что его паства носится в Раде с законопроектами о коллаборационизме. Первым по которым должен отвечать сам Порошенко, – считает политолог. – Именно при нем мы видели достаточно тесные бизнес-связи с Россией касательно поставок энергоносителей и не только. Порошенко будет стараться бить Зеленского "делом Стерненко". Очередная акция в защиту осужденного на 7 лет одесского активиста анонсирована на завтра, равно как и требования ее участников, включающие отставку Авакова, отчет по "вагнергейту". А Зеленский может на опережение ударить по Порошенко, включая болезненные для него темы бизнеса за пределами Украины, в том числе в России".

К слову, аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассказала "Телеграфу", что Зеленский придумал новую роль для СНБО.