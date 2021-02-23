Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко

Новые санкции СНБО против Медведчука и Марченко: юрист детально оценил ситуацию

Новые санкции СНБО против Медведчука и Марченко: юрист детально оценил ситуацию
Обновлено 13:53 Сегодня Телеграф

Обществу не предоставлено ни одного подтверждения террористической деятельности Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, в том числе решения суда, который признавал бы этих граждан террористами.

Об этом заявил Никита Жуков, председатель комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву, административному праву и правам человека.

В пятницу, 19 февраля 2021 года СНБО Украины принял решение "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В этот же день президентом Украины Владимиром Зеленским решение было введено в действие.

Что предусматривает решение и какие основания в нем заложены, есть ли различия между введенными санкциями?

На этот раз санкции были введены в отношении народного депутата Украины Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Что предусматривает решение СНБО?

Решение СНБО, введенное в действие Указом Президента Украины предусматривает применение персональных санкций к указанным лицам сроком на 3 года, в виде блокирования активов, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и тому подобное.

Этот перечень санкций в решении не является исчерпывающим, поскольку в нем указывается, что к этим лицам могут применяться и другие санкции. Что понимается под понятием "другие санкции" - непонятно.

Есть ли различия между санкциями в отношении Козака и санкциями в отношении Медведчука и Марченко?

По большей части различий нет. Сам перечень санкций фактически является одинаковым.

Кроме того, и в решении СНБО по Козаку и в последнем решении раскрыты персональные данные: идентификационный номер, адрес регистрации места жительства. Такое раскрытие данных довольно сомнительно.

Во - первых, санкции введены только на три года (в отношении Казака санкции введены на 5), во - вторых, не указаны паспортные данные (в том числе и заграничного паспорта) Медведчука и Марченко (данные Казака были указаны, в отличие от последних).

Такой неодинаковый подход и в строфе санкций и объеме раскрытых персональных данных может свидетельствовать или о том, что Козак, в понимании СНБО действительно является более опасным лицом в сфере осуществления террористической деятельности.

Хотя относительно опасности этот вопрос спорный, потому что в перечне санкций, примененных к Виктору Медведчуку указывается запрет захода военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов. Так что оказывается у Медведчука и Марченко есть военный корабль.

Какие основания заложены для принятия решения СНБО?

В отличие от санкций по Козаку, среди оснований относительно применения санкций к упомянутым лицам указаны только имеющиеся предложения СБУ, предложения же Верховной Рады отсутствуют.

В конце концов, законно ли решение и указ президента?

Начнем с того, что основания для введения санкции, порядок их введения четко предусмотрены Законом Украины "О санкциях".

Согласно этому Закону, санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юрлица, юрлица, которая находится под контролем иностранного юрлица или физлица - нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.

При этом основаниями для применения санкций являются действия иностранного государства, иностранного юр - или физлица, других субъектов, которые:

  • создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины;
  • способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства;
  • приводят к оккупации территории, экспроприации или ограничения права собственности, задачи имущественных потерь, создание препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод.

Следовательно, к гражданам Украины санкции могут применяться исключительно, когда те осуществляют террористическую деятельность. Следовательно, вводя в действие санкции против Медведчука и Оксаны Марченко, можно предполагать, что у СБУ, СНБО и Президента было достаточно сведений для того, чтобы быть уверенными в том, что депутат и его жена осуществляют террористическую деятельность. Потому что других оснований для введения санкций против граждан Украины нет.

Однако, как и в отношении введенных санкций по Козаку, так и в отношении этих санкций, встает вполне логичный вопрос: если основания для введения санкций были, тогда почему им не сообщено о подозрении в совершение соответствующего преступления? Тем более депутатскую неприкосновенность сняли, а Регламент ВРУ, уголовный процессуальный кодекс Украины четко предусматривает механизм сообщение о подозрении депутату.

Если же реальных оснований для фактического подозрения в осуществлении террористической деятельности нет, оснований для сообщения о подозрении также нет, то возникают и значительные сомнения относительно законности такого указа. И отмечу, что само по себе решение СНБО не влечет никаких юридических последствий - без введения его в действие президентом оно фактически не подлежит исполнению и применению. Из - за чего вопрос о законности встает не вокруг самого решения СНБО, а до указа президента, как акта, который и превращает такое решение в обязательное.

Более того, лицо можно считать осуществляющим террористическую деятельность, когда есть не только сообщение о подозрении, но и соответствующее решение суда. Такого решения пока не существует.

Странным в этой ситуации выглядит и то, что обществу не предоставлено ни одного подтверждения террористической деятельности этих граждан. Поскольку такая практика есть в резонансных преступлениях: когда устраивается брифинг, демонстрируются видеозаписи, разговоры, отдельные составляющие материалов уголовного производства, хоть такие действия и являются сомнительными с точки зрения их соответствия нормам УПК.

Значит, целесообразной была бы последовательность действий... или мы и вовсе не проводим такие брифинги, или же проводим их, особенно тогда, когда это касается террористической деятельности нардепа.

Кроме того, применение санкций выглядит логичным, когда они применяются к иностранным субъектам — Украина таких лиц не может привлечь к уголовной ответственности, следовательно единственным эффективным механизмом остаются санкции. Но когда речь идет о гражданине Украины, еще и о народном депутате Украины, то применение санкций без соответствующего решения суда, которым подтверждено осуществление террористической деятельности, несколько противоречит легитимной цели закона.

Поскольку гражданина Украины и так можно привлечь к уголовной ответственности за осуществление террористической деятельности, а уже потом на основании решения суда и обосновано применить санкции.

Решение о введении персональных санкций в отношении Виктора Медведчука Оксаны Марченко, так же как и в отношении Казака есть вероятнее необоснованным, а за отсутствием соответствующего решения суда и сомнительно законным.

Формально Закон Украины "о санкциях" не обязывает применять санкции только после соответствующего решения суда. Однако такая практика применения санкций к гражданам Украины без решения суда является довольно опасной, и сейчас уже имеет все признаки тенденции. А опасность, собственно заключается в том, что под обвинениями по осуществлению террористической деятельности на самом деле могут скрываться совсем другие мотивы введения санкций. Кроме того, отсутствие публично продемонстрированной доказательной базы создает и сомнения относительно ее наличия.

Осуществление террористической деятельности является довольно громким обвинением, которое, по моему глубокому убеждению, должно подтверждаться именно решением суда и вводиться при наличии достаточной доказательной базы для этого.

В других случаях, хотя формально введение санкций и будет соответствовать Закону Украины "О санкциях", в то же время оно

, опираясь на который фактическое обвинение в терроризме, без дальнейших реальных намерений осуществления досудебного расследования, будут продолжать получать и остальные граждане Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 96

Все по теме:

Санкции, СНБО, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Никита Жуков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
04 В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
05 Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Задержание топ-менеджера &quot;ПриватБанка&quot;: доберется ли Зеленский до Коломойского
Задержание топ-менеджера "ПриватБанка": доберется ли Зеленский до Коломойского
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Отец Илона Маска издевался над его мамой: сделано откровенное признание
Отец Илона Маска издевался над его мамой: сделано откровенное признание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь