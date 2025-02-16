Досить засмічувати пам’ять на телефоні: який додаток краде її постійно

На вирішення проблеми піде лише кілька хвилин

Багато власників смартфонів мають додаток Viber і можуть не підозрювати, що в ньому накопичується кеш, який час від часу потрібно видаляти. Це дозволить звільнити трохи пам’яті на пристрої.

"Телеграф" розповідає, як це зробити швидко та просто. На видалення піде лише кілька хвилин, а таку процедуру краще повторювати хоча б один раз на тиждень.

Варто додати, що йдеться про видалення залишкових файлів, які лише забивають пам’ять. Їх видалення не вплине на інформацію, яка у вас зберігається в додатку. Буде видалено лише непотрібні файли.

Як очистити кеш у Viber

Відкриваємо месенджер Viber на телефоні;

Заходимо в налаштування

Натискаємо на пункт "Пам’ять";

Натискаємо на "Очистити кеш".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно чистити кеш у Telegram. Річ у тому, що якщо ви часто використовуєте цю програму, підписані на багато каналів, регулярно відправляєте або отримуєте медіа-файли, займатися чищенням рекомендується хоча б раз на кілька днів. Розмір залишкових файлів може сягати 1 Гб і більше. Тому таку процедуру краще робити якнайчастіше.