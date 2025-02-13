Ця програма краде пам’ять телефону у кожного щодня: як просто і швидко вирішити проблему
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Усього за пару хвилин можна звільнити велику кількість пам’яті
У деяких програмах на телефоні накопичується кеш, який може забивати велику кількість пам’яті. Одним з таких є Telegram, оскільки при активному його використанні програма може "з’їсти" за тиждень 1 Гб і більше.
"Телеграф" розповідає, як боротися з цією проблемою та як правильно чистити кеш у Telegram. Якщо ви часто використовуєте програму, підписану на багато каналів, регулярно відправляєте або отримуєте медіафайли, займатися очищенням рекомендується хоча б раз на кілька днів.
При цьому не слід турбуватися, що після такого чищення якісь ваші файли будуть видалені. У цьому випадку буде проведено очищення залишкових непотрібних файлів, що зберігалися у пам’яті.
Як очистити кеш в Telegram
- Заходимо до месенджера;
- Потім у правому нижньому кутку знаходимо "Налаштування";
- Вибираємо розділ "Дані та сховище";
- Далі слід натиснути на розділ "Використання сховища";
- На екрані з’явиться інформація, скільки пам’яті на телефоні займає кеш. Необхідно натиснути на "Очистити весь кеш";
- Потім потрібно трохи почекати, не закриваючи програму, поки процес видалення не завершиться.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як очистити кеш у "Вайбері" за кілька хвилин. Робити таку процедуру необхідно регулярно.