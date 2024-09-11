Пам'ять заповнена: що займає місце в телефоні та як його очистити

Чотири прості кроки до звільнення пам'яті

Проблеми із нестачею місця на телефоні можуть спіткати як користувачів нових гаджетів, так і тих, у кого смартфони вже не нові. Щоб ефективно керувати використанням пам’яті на телефоні, важливо визначити, що займає найбільше місця.

Серед найбільших "пожирачів" місця на смартфоні — фото та відео, програми, кешовані дані та завантаження. Зазначимо, що деякі програми та файли, завантажені з Інтернету, включно з документами та медіафайлами, можуть захаращувати ваше сховище, але бути вже не потрібними. Серед таких, наприклад — меню закладів, банківські квитанції тощо.

Як подивитись, що займає місце

Android

Перейдіть у "Налаштування" > "Акумулятор і догляд за пристроєм" > "Пам’ять".

iPhone

Перейдіть у "Налаштування" > "Загальні " > "Пам’ять iPhone".

Як видалити зайве

Видаліть програми, якими більше не користуєтесь

Очистіть кеш. З ОС Android через Налаштування > Програми > Конкретна програма > Пам’ять > Очистити кеш. На iPhone може знадобитися видалити та встановити знову програми.

Видаліть непотрібні фотографії та відео або створіть їх резервні копії в хмарних службах або зовнішньому сховищі.

Регулярно перевіряйте папку завантажень і видаляйте файли, які вам більше не потрібні.

Раніше "Телеграф" розповідав про NFC в телефоні. Ця функція допомагає не тільки оплачувати покупки смартфоном.