Память заполнена: что занимает место в телефоне и как его очистить

Четыре простых шага к освобождению памяти

Проблемы с нехваткой места на телефоне могут постигнуть как пользователей новых гаджетов, так и тех, у кого смартфоны уже не новые. Чтобы эффективно управлять использованием памяти на телефоне, важно определить, что занимает больше места.

Среди самых больших "пожирателей" места на смартфоне — фото и видео, программы, кэшированные данные и загрузки. Отметим, что некоторые программы и файлы, загруженные из Интернета, включая документы и медиафайлы, могут загромождать ваше хранилище, но уже не нужны. Среди таких, например, меню заведений, банковские квитанции и т.д.

Как посмотреть, что занимает место

Android

Выделите "Настройки" > "Аккумулятор и уход за устройством" > "Память".

iPhone

Выделите "Настройки" > "Общие" > "Память iPhone".

Как удалить лишнее

Удалите приложения, которыми больше не пользуетесь

Очистите кэш. С помощью Android через Настройки > Приложения > Конкретное приложение > Память > Очистить кэш. На iPhone может потребоваться удалить и установить снова приложения.

Удалите ненужные фотографии и видео или создайте резервные копии в облачных службах или внешнем хранилище.

Регулярно проверяйте папку загрузок и удаляйте файлы, которые вам больше не нужны.

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