Память заполнена: что занимает место в телефоне и как его очистить
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Четыре простых шага к освобождению памяти
Проблемы с нехваткой места на телефоне могут постигнуть как пользователей новых гаджетов, так и тех, у кого смартфоны уже не новые. Чтобы эффективно управлять использованием памяти на телефоне, важно определить, что занимает больше места.
Среди самых больших "пожирателей" места на смартфоне — фото и видео, программы, кэшированные данные и загрузки. Отметим, что некоторые программы и файлы, загруженные из Интернета, включая документы и медиафайлы, могут загромождать ваше хранилище, но уже не нужны. Среди таких, например, меню заведений, банковские квитанции и т.д.
Как посмотреть, что занимает место
Android
Выделите "Настройки" > "Аккумулятор и уход за устройством" > "Память".
iPhone
Выделите "Настройки" > "Общие" > "Память iPhone".
Как удалить лишнее
- Удалите приложения, которыми больше не пользуетесь
- Очистите кэш. С помощью Android через Настройки > Приложения > Конкретное приложение > Память > Очистить кэш. На iPhone может потребоваться удалить и установить снова приложения.
- Удалите ненужные фотографии и видео или создайте резервные копии в облачных службах или внешнем хранилище.
- Регулярно проверяйте папку загрузок и удаляйте файлы, которые вам больше не нужны.
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