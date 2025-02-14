Загадкова смерть та надгробок із фігурками блазнів: як виглядає могила зірки "Бригади" Андрія Паніна

Актора знайшли мертвим у власній квартирі

Відомий російський актор Андрій Панін пішов із життя у 2013 році у віці 50 років. Але обставини його смерті й досі викликають запитання. Слідство розглядало три версії: нещасний випадок, вбивство та ненавмисне вбивство.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як пішов із життя зірка серіалу "Бригада" Андрій Панін і як виглядає його могила. Ми дізналися про нього деякі факти.

Чим запам’ятався Андрій Панін

Російський актор Андрій Панін народився 1962 року в Новосибірську, його батьки були пов’язані з науковою сферою. У дитинстві Андрій захоплювався боксом, карате та навіть танцями. Після закінчення школи в Кемерово, де тоді жила сім’я, Андрій вступив до Кемеровського харчового інституту, але через рік його відрахували.

Андрій Панін у молодості

Тоді Панін вирішив освоїти акторську майстерність і став студентом Кемеровського інституту культури та в перший рік навчання вже почав виступати у виставах. Тричі пробував вступити до Москви до Школи-студії МХАТ і завдяки своїй цілеспрямованості його туди взяли.

Андрій Панін зіграв у понад 70 фільмах

Одну з перших ролей у кіно Андрій зіграв у фільмі "По прямій", а популярність до нього прийшла після виходу кінострічки "Мамо, не журись". Загалом його фільмографія налічує понад 70 ролей, за які він здобув безліч премій. Багатьом Панін запам’ятався за фільмами "День народження Буржуя 2", "Каменська", "Бій з тінню", "Жмурки" та серіалу "Бригада", де він зіграв Володимира Каверіна.

Андрій Панін у серіалі "Бригада"

Що сталося з Андрієм Паніним і як виглядає його могила

Відомий російський актор Андрій Панін пішов із життя 6 березня 2013 року в Москві. Його тіло виявили у власній квартирі. Попередньою причиною смерті називали втрату крові внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми. Спочатку фахівці говорили, що актор упав і сильно вдарився головою, тож його смерть розглядали як нещасний випадок.

Андрій Панін помер за загадкових обставин

Пізніше судмедексперти, які досліджували тіло, заявили, що Панін не міг отримати такої травми через випадкове падіння. Ймовірно, він був убитий, оскільки гематоми та садна вказували на те, що актор з кимось бився і чинив опір вбивці й навіть міг його поранити.

За фактом смерті Андрія Паніна порушили кримінальну справу, а за рік після його смерті справу закрили "за відсутності складу злочину". Але близькі друзі актора були впевнені, що його вбили, а причиною вбивства назвали можливий великий грошовий борг.

Як виглядає могила Андрія Паніна

Товариші Паніна навіть знайшли в його смерті "український слід", заявивши, що у вбивстві винні деякі бізнесмени з України, які "взяли в обіг" і обдурили актора, коли той знімався у Криму. Вони приїхали до Москви, щоб його налякати, але вбивати не збиралися.

Поховали зірку "Бригади" на Троєкурівському цвинтарі. Йому встановили гранітний пам’ятник у вигляді каменю, він нерівний і недбалий, ніби над ним попрацювала природа. На ньому висічені лише ім’я та дата життя і смерті.

Андрія Паніна поховали на Троєкурівському цвинтарі, Фото: АіФ

Надгробок актора охороняють бронзові фігурки чоловічків, які нагадують блазнів. Вони схожі на тих персонажів, яких малював сам Панін, оскільки був добрим графіком. На могилі стоїть портрет актора, і її постійно прикрашають квіти, які Паніну приносять шанувальники його творчості.

Його надгробок охороняють фігурки блазнів, Фото: АіФ

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила зірки 2000-х Децла і що сталося з ним. Артист помер у 35 років одразу після виступу.