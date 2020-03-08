Андрей Панин: жизнь и необъяснимая смерть любимого актера

Новости шоу бизнеса:7 лет назад, 6 марта 2013 г. оборвалась жизнь знаменитого актера Андрея Панина.

Российский актер Андрей Панин был одним из самых востребованных отечественных актеров. За отведенные ему 50 лет жизни, из которых его творческий путь занимал всего 20 лет, он успел сыграть более 70 ролей в кино, получить около 20 престижных театральных и кинопремий, завоевать любовь и признание миллионов зрителей. К сожалению, осталось и немало незавершенных дел…

Фразу "Ну ты и артист!" Андрей Панин часто слышал с самого детства. В школе ему об этом говорили и учителя, и одноклассники, когда вместо ответа на вопрос он рассказывал очередную байку или просто кривлялся у доски. А вот в Кемеровском пищевом институте, куда он поступил по настоянию родителей после окончания школы, педагоги его артистизма не оценили – Панина отчислили.

По этому поводу он недолго огорчался, ведь ему наконец выпала возможность заняться тем, что его действительно интересовало – юноша поступил на режиссерский факультет Кемеровского института культуры, а после этого начал выступать на театральной сцене.

Андрей Панин трижды пытался поступить в столичные театральные вузы, но каждый раз ему отвечали отказом: то из-за дефекта речи, то из-за того, что его внешность не соответствует типажу, то из-за некиногеничности. Только с четвертой попытки он прошел экзамены в Школу-студию МХАТ и окончил ее в 28 лет. После этого его приняли в труппу МХАТ им. Чехова, а затем он перешел в Московский драматический театр им. Пушкина.

В кино Андрей Панин дебютировал только в 30 лет. И хотя его творческий путь начался в самые сложные для отечественного кинематографа 1990-е гг., ему довольно быстро удалось достичь успеха. К 40 годам в его фильмографии уже были звездные роли в комедии "Мама, не горюй", остросюжетном фильме "24 часа", драме "Граница. Таежный роман", трагикомедии "Свадьба" и детективном сериале "Каменская". А в первой половине 2000-х гг. Панин закрепил успех ролями в сериале "Бригада", продолжении "Каменской" и в фильмах "Бой с тенью" и "Водитель для Веры".

К 50 годам он был одним из самых востребованных, узнаваемых, успешных и популярных актеров. Ежегодно выходило несколько новых проектов с его участием, в большинстве из которых он играл главные роли. И вдруг на пике своей славы Панин ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах. Официальной версией стал несчастный случай: актер в собственной квартире упал, ударился головой, потерял сознание и скончался от кровопотери. Однако его близкие высказывали предположения о насильственной смерти. В 2015 г. расследование было закрыто "из-за отсутствия состава преступления".

Известие о его преждевременном уходе стало для всех настоящим потрясением, ведь он был в самом расцвете творческих сил и производил впечатление полного энергии человека с целым списком планов на будущее. К сожалению, многим из них так и не суждено было осуществиться. Казалось бы, за те недолгие 20 лет, которые он посвятил кино, Панин успел очень много, его коллеги могли только мечтать о таком количестве главных ролей и громких проектов, но сам он не считал это своей заслугой и достижением – только результатом трудоспособности. "Я хотел попасть в обойму? Да мне наплевать на нее! Просто могу работать много. Был случай, за день сняли то, что должны были снять за три. В результате за неделю сделали 21 съемочный день. А все из-за того, что три фильма навалились друг на друга. Я выходил на площадку с гриппом и температурой 38,3, спал в машинах и думал: блин, могут же, когда хотят", – рассказывал актер.

Последними работами Андрея Панина в кино стали военная драма "Гетеры майора Соколова" и детективный сериал "Шерлок Холмс", где он сыграл доктора Ватсона. Из-за специфической манеры речи Панина звука, записанного во время съемок, часто было недостаточно – актер произносил фразы быстро и довольно тихо, поэтому после съемок, как правило, приходилось заново переозвучивать часть отснятого материала. По этой причине Панин не успел завершить работу над сериалом "Шерлок Холмс": весь материал был отснят, но озвучить своего героя он не успел. В результате создатели сериала использовали записи его голоса со съемок.

Актер Игорь Петренко, исполнивший роль Шерлока Холмса, говорил: "Он актер с большой буквы, величайший актер современности, я бы сказал. Многие сомневались в этом проекте, что мне вообще это под силу. Но Андрей всячески помогал, сам даже уходил в тень, давал пасы, так сказать, чтобы я смог проявиться. Это уже третья наша совместная работа. У нас за это время сложились хорошие отношения, даже, можно сказать, сформировались одинаковые взгляды на жизнь. Очень жаль, что он ушел. Это большая трагедия для нас".

За несколько дней до своего ухода актер вернулся домой со съемок сериала "Гетеры майора Соколова". Обычно в кино Папину предлагали роли злодеев, хотя многие режиссеры говорили, что в жизни он был очень добрым человеком. На этот раз ему достался герой без отрицательного обаяния. В феврале 2013 г. съемки проходили в Ялте, работа близилась к завершению, было уже готово 80% материала, Панину оставалось провести на площадке 15 съемочных дней. Но 6 марта его не стало. Из-за этой трагедии сценарист переписал финал картины (герой Панина погиб), съемки остановили на 1,5 месяца.

Режиссер сериала Бахтияр Худойназаров говорил: "Мы с Андреем дружили много лет, он снимался у меня в фильме "Шик", я продюсировал его режиссерскую работу "Внук Гагарина", и роль майора Соколова была написана специально для него… То, что случилось с Андреем, было шоком для всей нашей группы, и вы не представляете, как тяжело было продолжать работу. Но мы понимали, что это память о нашем друге, и не имели право не закончить фильм". Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая одну из ролей в сериале, рассказывала: "Андрей Панин работал так, что хотелось ему соответствовать – играть не хуже, быть на уровне. Он притягивал к себе энергетически. Всегда как-то тихо и по-особенному говорил. Умел помочь ненавязчиво... Он не просто текст произносил – думал, размышлял, импровизировал. Я старалась учиться у него".

Еще одна его партнерша по съемочной площадке, Анастасия Микульчина, вспоминала: "Я впервые работала с Андреем. И, к сожалению, в последний раз. Он запомнился мне прежде всего нетипичным для нашего кино отношением к работе. Порой ведь как бывает: приходишь на площадку и сначала слушаешь серию анекдотов от партнеров, рассказы о личной жизни, кто что купил, у кого какие планы… Андрей же всегда приходил на площадку заранее, всегда знающий текст, всегда в хорошем настроении – всегда готовый работать. Этим профессионализмом он заряжал и заставлял тянуться за ним. После съемок мы расставались со слезами – потому что потеряли Андрея…".

К сожалению, эта роль стала последней в фильмографии Андрея Панина.