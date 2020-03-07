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Черный пояс и азартные игры: интересные факты о Фредди Принце-младшем

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Черный пояс и азартные игры: интересные факты о Фредди Принце-младшем
16:06 Сегодня Телеграф bugaga.ru

Новости шоу бизнеса:Вот некоторые факты из жизни Фредди Принца, которые не особенно известны.

  • 1

    Принц стал сердцеедом 90-х, снимаясь в фильмах для подростков и романтических комедиях. Его успех в кино был отмечен тремя премиями Teen Choice Awards, Blockbuster Entertainment Award и Kids ' Choice Award. Его популярность упала после того, как на пике своей карьеры он снялся в фильме "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Он сделал себе громкое имя как безупречный муж, повар и бывший актер.

    Известная пара Фредди и его жены Сары Мишель Геллар, которые остаются вместе на протяжении многих лет, стала звездой нового тысячелетия. Хотя его уход из кино лишил его определенной доли развлечений, его заполнила жена актера с помощью своего сериала "Иногда я лгу", где она выступает как актриса и продюсер.

    Его брак пережил отведенный ему срок

    Брак Фредди и Сары Геллар - один из самых продолжительных в Голливуде. Их отношения совершенствовались, в то время как они в течение многих лет скрывали свою личную жизнь от общественности. Вскоре после своей помолвки в 2001 году Фредди заключил пари с Говардом Стерном, который заявил, что этот брак не продлится и 10 лет.

    Однако отношения между ними были крепче, чем думали, поскольку они дружили еще за два года до того, как начали встречаться. 19 лет спустя они все еще вместе и отмечают 17-летие брака с двумя детьми. Они уже давно побили "планку Стерна".

  • 2

    Зависимость актера от видеоигр стала угрозой для его брака

    Из-за одержимости актера видеоиграми, брак Фредди оказался на грани развода. Его жена заявила, что он настолько увлекся World of Warcraft, что это стало проблемой. Геллар стала искать решение в интернете и в конечном итоге вступила в группу под названием Widows of Warcraft.

    Оказалось, что она была не единственным человеком, который потерял своего мужа из-за игр, там было много других "компьютерных вдов". Фредди повезло, что у него была любящая жена, которая помогла ему избавиться от зависимости.

  • 3

    Его свадьба чуть не стала катастрофой

    Свадьба этих голливудских звезд в определенной степени пострадала от природного катаклизма. Пара связала себя узами брака в 2002 году в Мексике на следующий день после урагана. За день до свадьбы ураган Эрнан заставил их перенести церемонию на улицу.

    После мероприятия, когда гости уже возвращались домой, в этом районе произошло землетрясение. Но сама свадьба прошла замечательно, все отлично провели время. Когда все разъехались, молодожены даже остались в Мексике на медовый месяц.

  • 4

    Он выпивает только на свиданиях

    Фредди раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы, заявив, что он вообще не пьет. Принц даже не притрагивается к спиртному. Правда иногда он выпивает стакан саке, когда идет на свидание с любовью всей своей жизни - Геллар.

    Эти двое сделали традицией ходить на свидания и время от времени есть суши с японским рисовым вином. Секрет счастливого брака Принца заключается в том, чтобы уравнять время, затраченное на карьеру, с временем, которое вы проводите с семьей.

  • 5

    Он написал книгу рецептов

    В начале их отношений Принца и Геллар связала любовь к еде и кулинарии. Они часто готовят вместе и делают это семейным развлечением, позволяя детям помогать на кухне. Он также иногда готовит для своих коллег-актеров и часто устраивает обеды у себя дома.

    Из-за многочисленных запросов на его рецепты и его искренней любви к кулинарному искусству он решил написать кулинарную книгу под названием "Back to The Kitchen". В книге есть много его рецептов, включая фирменный томатный суп его матери, и в ней много говорится о его пуэрто-риканских корнях и мексиканском воспитании.

  • 6

    Принц никогда не смотрел "Баффи"

    Самым ошеломляющим открытием относительно Фредди стало то, что он не видел "Баффи-истребительницу вампиров". Учитывая, что Геллар семь лет снималась в сериале, включая время, когда они начали встречаться, для поклонников это очень разочаровывающее признание.

    Он говорит, что в его возрасте он определенно не был частью аудитории сериала. Однако он несколько раз навещал свою тогдашнюю подружку Геллар на съемочной площадке. Позже она заставила его "попробовать фильм на вкус" и посмотреть два эпизода сериала, один из которых был музыкальным.

  • 7

    Он мастер боевых искусств с черным поясом

    Попав в мир боевых искусств с подачи крестного отца в возрасте трех лет, актер развил в себе любовь к боевым искусствам, и у него синий пояс по джиу-джитсу. Он много делает для того, чтобы привить эту любовь своим детям.

    Также у Принца есть черный пояс по американскому тансудо и кэнпо каратэ. Актер регулярно занимается джиу-джитсу и привел свою дочь в боевые искусства, заявив, что это лучшая самооборона для женщины. Его сын Рокки тоже занимается, но дополнительно берет уроки бокса.

  • 8

    У него было трудное детство

    В детстве Фредди был очень одиноким, и согревал себя мыслью о том, что он один из "Людей Икс", к которым относились как к изгоям за то, что они были другими. Его давил и тревожил тот факт, что он был сыном Фредди Принца, комика и актера, который застрелился.

    Когда ему было четыре года, его мать переехала с ним в Альбукерке в поисках более спокойной жизни, но вместо этого он стал объектом для издевательств из-за того, что был странным. Отсутствие отца оставило глубокую пустоту в его сердце, поскольку никто не говорил ему, что отец умер, пока он не стал старше.

  • 9

    Он был вовлечен в незаконные азартные игры

    До своего актерского дебюта Принц делал большие успехи в нелегальном бизнесе. Первая работа, которую он получил в ресторане, была связана с нелегальными азартными играми. Его работа состояла в том, чтобы принимать незаконные спортивные ставки в ресторане, что приносило ему 900 долларов в неделю.

    За эту работу ему платили больше, чем за первую актерскую работу, поэтому он неохотно отказался от нее. Но он все же бросил нелегальный бизнес и просто увлекается видеоиграми и боевыми искусствами. Он принял правильное решение, иначе не видать ему славы и многочисленных наград.

  • 10

    Он облысел после "Скуби-Ду"

    Будучи большим поклонником Скуби-Ду, Принц чувствовал, что фильм не передает в полной мере оригинальный мультфильм. Хотя для него съемки с женой в анимационной франшизе стали отличной возможностью, сначала он отказался от этой роли. Во время съемок он должен был убивать свои волосы, осветляя их каждую неделю, что нанесло им серьезный вред и привело к тому, что позже он облысел.

    Фильм оказался успешным в прокате, хотя Фредди отметил, что не очень себе понравился. С тех пор он отошел от актерской деятельности, чтобы больше сосредоточиться на своих хобби и семье.

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