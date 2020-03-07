Черный пояс и азартные игры: интересные факты о Фредди Принце-младшем

1 Принц стал сердцеедом 90-х, снимаясь в фильмах для подростков и романтических комедиях. Его успех в кино был отмечен тремя премиями Teen Choice Awards, Blockbuster Entertainment Award и Kids ' Choice Award. Его популярность упала после того, как на пике своей карьеры он снялся в фильме "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Он сделал себе громкое имя как безупречный муж, повар и бывший актер. Известная пара Фредди и его жены Сары Мишель Геллар, которые остаются вместе на протяжении многих лет, стала звездой нового тысячелетия. Хотя его уход из кино лишил его определенной доли развлечений, его заполнила жена актера с помощью своего сериала "Иногда я лгу", где она выступает как актриса и продюсер. Его брак пережил отведенный ему срок Брак Фредди и Сары Геллар - один из самых продолжительных в Голливуде. Их отношения совершенствовались, в то время как они в течение многих лет скрывали свою личную жизнь от общественности. Вскоре после своей помолвки в 2001 году Фредди заключил пари с Говардом Стерном, который заявил, что этот брак не продлится и 10 лет. Однако отношения между ними были крепче, чем думали, поскольку они дружили еще за два года до того, как начали встречаться. 19 лет спустя они все еще вместе и отмечают 17-летие брака с двумя детьми. Они уже давно побили "планку Стерна".

2 Зависимость актера от видеоигр стала угрозой для его брака Из-за одержимости актера видеоиграми, брак Фредди оказался на грани развода. Его жена заявила, что он настолько увлекся World of Warcraft, что это стало проблемой. Геллар стала искать решение в интернете и в конечном итоге вступила в группу под названием Widows of Warcraft. Оказалось, что она была не единственным человеком, который потерял своего мужа из-за игр, там было много других "компьютерных вдов". Фредди повезло, что у него была любящая жена, которая помогла ему избавиться от зависимости.

3 Его свадьба чуть не стала катастрофой Свадьба этих голливудских звезд в определенной степени пострадала от природного катаклизма. Пара связала себя узами брака в 2002 году в Мексике на следующий день после урагана. За день до свадьбы ураган Эрнан заставил их перенести церемонию на улицу. После мероприятия, когда гости уже возвращались домой, в этом районе произошло землетрясение. Но сама свадьба прошла замечательно, все отлично провели время. Когда все разъехались, молодожены даже остались в Мексике на медовый месяц.

4 Он выпивает только на свиданиях Фредди раскрыл секрет поддержания хорошей физической формы, заявив, что он вообще не пьет. Принц даже не притрагивается к спиртному. Правда иногда он выпивает стакан саке, когда идет на свидание с любовью всей своей жизни - Геллар. Эти двое сделали традицией ходить на свидания и время от времени есть суши с японским рисовым вином. Секрет счастливого брака Принца заключается в том, чтобы уравнять время, затраченное на карьеру, с временем, которое вы проводите с семьей.

5 Он написал книгу рецептов В начале их отношений Принца и Геллар связала любовь к еде и кулинарии. Они часто готовят вместе и делают это семейным развлечением, позволяя детям помогать на кухне. Он также иногда готовит для своих коллег-актеров и часто устраивает обеды у себя дома. Из-за многочисленных запросов на его рецепты и его искренней любви к кулинарному искусству он решил написать кулинарную книгу под названием "Back to The Kitchen". В книге есть много его рецептов, включая фирменный томатный суп его матери, и в ней много говорится о его пуэрто-риканских корнях и мексиканском воспитании.

6 Принц никогда не смотрел "Баффи" Самым ошеломляющим открытием относительно Фредди стало то, что он не видел "Баффи-истребительницу вампиров". Учитывая, что Геллар семь лет снималась в сериале, включая время, когда они начали встречаться, для поклонников это очень разочаровывающее признание. Он говорит, что в его возрасте он определенно не был частью аудитории сериала. Однако он несколько раз навещал свою тогдашнюю подружку Геллар на съемочной площадке. Позже она заставила его "попробовать фильм на вкус" и посмотреть два эпизода сериала, один из которых был музыкальным.

7 Он мастер боевых искусств с черным поясом Попав в мир боевых искусств с подачи крестного отца в возрасте трех лет, актер развил в себе любовь к боевым искусствам, и у него синий пояс по джиу-джитсу. Он много делает для того, чтобы привить эту любовь своим детям. Также у Принца есть черный пояс по американскому тансудо и кэнпо каратэ. Актер регулярно занимается джиу-джитсу и привел свою дочь в боевые искусства, заявив, что это лучшая самооборона для женщины. Его сын Рокки тоже занимается, но дополнительно берет уроки бокса.

8 У него было трудное детство В детстве Фредди был очень одиноким, и согревал себя мыслью о том, что он один из "Людей Икс", к которым относились как к изгоям за то, что они были другими. Его давил и тревожил тот факт, что он был сыном Фредди Принца, комика и актера, который застрелился. Когда ему было четыре года, его мать переехала с ним в Альбукерке в поисках более спокойной жизни, но вместо этого он стал объектом для издевательств из-за того, что был странным. Отсутствие отца оставило глубокую пустоту в его сердце, поскольку никто не говорил ему, что отец умер, пока он не стал старше.

9 Он был вовлечен в незаконные азартные игры До своего актерского дебюта Принц делал большие успехи в нелегальном бизнесе. Первая работа, которую он получил в ресторане, была связана с нелегальными азартными играми. Его работа состояла в том, чтобы принимать незаконные спортивные ставки в ресторане, что приносило ему 900 долларов в неделю. За эту работу ему платили больше, чем за первую актерскую работу, поэтому он неохотно отказался от нее. Но он все же бросил нелегальный бизнес и просто увлекается видеоиграми и боевыми искусствами. Он принял правильное решение, иначе не видать ему славы и многочисленных наград.