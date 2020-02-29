Скачать
Суббота, 29.02.2020
Полгода работы Рады: Кто из нардепов не подал ни одного законопроекта?
Полгода работы Рады: Кто из нардепов не подал ни одного законопроекта?
Талибан пошел на мировую с США: в Катаре подписали историческое соглашение
Талибан пошел на мировую с США: в Катаре подписали соглашение
"Война только началась": Уайлдер обратился к Фьюри
"Война только началась": Уайлдер обратился к Фьюри
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день
Календарь питания в Великий пост 2020 на каждый день

От службы в ВВС до страсти к пчелам - удивительные факты о Моргане Фримене

Смотрите фото (11)
От службы в ВВС до страсти к пчелам - удивительные факты о Моргане Фримене
15:57 Сегодня Телеграф bugaga.ru

Новости шоу бизнеса:Продолжайте читать, чтобы узнать несколько интересных фактов о бывшем военнослужащем и известном актере.

  • 1

    Имеющего на счету множество культовых фильмов и являющегося одним из самых успокаивающих и влиятельных голосов нашего времени, Моргана Фримена многие считают живой легендой. Этот актер - одна из самых уважаемых фигур в индустрии развлечений, но большую часть своей жизни он скрывает от любопытных камер. Есть много того, чего большинство поклонников не знают о Моргане Фримене.

    Он был одним из пяти детей и жил со своей бабушкой

    Сегодня Морган Фримен - одна из легенд экрана. С состоянием около 200 миллионов долларов можно сказать, что он ею является. Но он ни в коем случае не родился с серебряной ложкой во рту. Чтобы попасть туда, где он находится сегодня, он проделал долгий путь снизу вверх.

    Согласно биографии, Морган Фримен - один из пяти детей (хотя некоторые источники утверждают, что он один из четырех). В детстве ему приходилось туго, и какое-то время он жил с бабушкой.

  • 2

    После окончания школы он пошел служить в ВВС

    Как оказалось, актерство - не единственное, в чем хорош Фримен. Когда он закончил среднюю школу, он решил, что мечтает совсем не о карьере актера. Вместо этого он видел себя летчиком ВВС. Он поступил на военную службу в 1955 году, отказавшись от стипендии в Государственном Университете Джексона (Jackson State University).

    Хотя ему нравилось быть военным, это было не совсем то, чего он ожидал. Фримен продержался в ВВС чуть меньше четырех лет, дослужившись до ранга летчика 1-го класса. Но в конце концов он решил, что его настоящее призвание – быть актером.

  • 3

    Он сыграл роль в качестве наказания

    Впервые Фримен проявил интерес к актерскому мастерству, когда был еще молод, и стипендия, которую он получил для обучения в Университете Джексона, была на самом деле выделена для обучения актерскому мастерству. Но молодой Фримен стал играть чисто случайно, когда еще учился в средней школе.

    Тогда Фримен вытащил стул из-под девушки, в которую был влюблен, и в качестве наказания его заставили участвовать в школьном актерском конкурсе. Так что на самом деле, актерство было наказанием, которое в конечном итоге изменило его жизнь. Он получил высшие награды благодаря своим природным способностям.

  • 4

    Он чуть не умер от пневмонии, когда был подростком

    В возрасте 82 лет Фримен прекрасно себя чувствует и не проявляет никаких признаков того, что его карьера замедляется. За всю жизнь несколько раз у него возникали проблемы со здоровьем, хотя самое страшное произошло, когда ему было всего 16 лет. Еще подростком он слег с тяжелой пневмонией, и в его легком развился абсцесс. Когда нарыв лопнул, он чуть не умер.

    Фримену повезло выйти из болезни живым. Этот опыт, несомненно, повлиял на его отношение к жизни, смерти и даже религии.

  • 5

    Он профессиональный танцор

    Талант Фримена простирается далеко за пределы актерского мастерства. Вернувшись из армии, он переехал в Лос-Анджелес, где брал уроки актерского мастерства в Пасадена Плейхаус (Pasadena Playhouse). В начале 1960-х годов он начал брать уроки танцев в Сан-Франциско.

    К 1964 году Фримен работал профессиональным танцором на Всемирной выставке. Он также стал членом музыкальной театральной группы Opera Ring в Сан-Франциско, прежде чем переключить свое внимание на другие актерские занятия. До того, как Фримен стал знаменитым, он также некоторое время работал клерком-стенографистом в Лос-Анджелесском Городском колледже (Los Angeles City College).

  • 6

    Его падчерица трагически погибла

    Потеряв бабушку, когда он был еще ребенком, Фримен познал достаточно горя на протяжении всей своей жизни. Совсем недавно, в 2015 году, трагически ушла его падчерица Э'Дена Хайнс (E’Dena Hines). Актер удочерил Хайнс со своей второй женой Мирной Колли-Ли (Myrna Colley-Lee). Фактически Хайнс была падчерицей Фримена от его первого брака с Джанетт Адэр Брэдшоу (Jeanette Adair Bradshaw), который продлился с 1967 до 1979 года.

    16 августа 2015 года в возрасте 33 лет Хайнс была убита в Нью-Йорке. Она была восходящей актрисой, и ее смерть расколола семью Фрименов.

  • 7

    В его роду есть история настоящей любви

    В 2008 году Фримен принял участие в телевизионном шоу под названием African American Lives 2, которое раскрыло некоторые интересные сведения о его происхождении. Было обнаружено, что предки Фримена были рабами, которые мигрировали из Северной Каролины в Миссисипи. Актер также узнал, что у его семьи есть тайная история любви.

    Его прапрадедушка, который был белым человеком, был влюблен в его прапрабабушку, которая была афроамериканкой. В то время они не могли официально пожениться, но их тайно похоронили рядом, чтобы они могли провести вечность вместе.

  • 8

    Одно из его любимых занятий – пчеловодство

    Так чем же занимается Морган Фримен в свободное время? Когда он не снимается в хитовых блокбастерах, Фримен наслаждается пчеловодством. В 2014 году он превратил свое ранчо площадью 501 809 кв. м. в убежище для пчел. На территории комплекса расположено 26 ульев.

    Фримен впервые заинтересовался пчеловодством, узнав об упадке пчеловодства и важности пчел для окружающей среды. В интервью Джимми Фэллону (Jimmy Fallon) он рассказал, что его пчел привезли из Арканзаса в Миссисипи, и он кормит их смесью сахара и воды.

  • 9

    Он владеет тремя частными самолетами и летает на каждом из них

    Пойдя в ВВС после окончания средней школы, Фримен впервые попробовал летать на самолетах. Но лицензию частного пилота он получил только когда ему исполнилось 65 лет, и теперь Фримен имеет юридическое право летать на частных самолетах. По данным Fox News, Фримен летает на своих самолетах. С таким большим капиталом он может позволить себе несколько!

    Сообщалось, что у Фримена по меньшей мере три личных самолета. Наличие частного самолета достаточно круто для большинства из нас, но возможность самому сидеть за штурвалом еще более невероятна.

  • 10

    Он не живет в Голливуде

    Поскольку он настоящая легенда, вы думаете, что Морган Фримен должен жить в Голливуде. Но на самом деле он живет в Чарльстоне (Charleston), штат Миссисипи. Родился актер в Мемфисе, штат Теннесси, и ребенком переехал в Чарльстон к бабушке. В детстве он переезжал в разные города, в том числе в Гэри (Gary), штат Индиана, и Чикаго, штат Иллинойс.

    У Фримена есть свой блюз-клуб в Кларксдейле (Clarksdale), Миссисипи под названием Ground Zero. Он также был совладельцем изысканного ресторана в Кларксдейле.

Как Джонни Депп спас коня от смерти и что его связывает с Николасом Кейджем? Факты, которые вы не знали

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Факты, Биография, Морган Фримен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
04 Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск
05 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Беларуси запретят одноразовую посуду в общепитах
В Беларуси запретят одноразовую посуду в общепитах
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт: подробности
Раскрыта новая схема мошенничества с подделкой сим-карт
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции: в Ватикане не говорят о коронавирусе
Папа Римский заболел и отменяет аудиенции
Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)
Прототип корабля Starship лопнул при испытаниях в Техасе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь