От службы в ВВС до страсти к пчелам - удивительные факты о Моргане Фримене

1 Имеющего на счету множество культовых фильмов и являющегося одним из самых успокаивающих и влиятельных голосов нашего времени, Моргана Фримена многие считают живой легендой. Этот актер - одна из самых уважаемых фигур в индустрии развлечений, но большую часть своей жизни он скрывает от любопытных камер. Есть много того, чего большинство поклонников не знают о Моргане Фримене. Он был одним из пяти детей и жил со своей бабушкой Сегодня Морган Фримен - одна из легенд экрана. С состоянием около 200 миллионов долларов можно сказать, что он ею является. Но он ни в коем случае не родился с серебряной ложкой во рту. Чтобы попасть туда, где он находится сегодня, он проделал долгий путь снизу вверх. Согласно биографии, Морган Фримен - один из пяти детей (хотя некоторые источники утверждают, что он один из четырех). В детстве ему приходилось туго, и какое-то время он жил с бабушкой.

2 После окончания школы он пошел служить в ВВС Как оказалось, актерство - не единственное, в чем хорош Фримен. Когда он закончил среднюю школу, он решил, что мечтает совсем не о карьере актера. Вместо этого он видел себя летчиком ВВС. Он поступил на военную службу в 1955 году, отказавшись от стипендии в Государственном Университете Джексона (Jackson State University). Хотя ему нравилось быть военным, это было не совсем то, чего он ожидал. Фримен продержался в ВВС чуть меньше четырех лет, дослужившись до ранга летчика 1-го класса. Но в конце концов он решил, что его настоящее призвание – быть актером.

3 Он сыграл роль в качестве наказания Впервые Фримен проявил интерес к актерскому мастерству, когда был еще молод, и стипендия, которую он получил для обучения в Университете Джексона, была на самом деле выделена для обучения актерскому мастерству. Но молодой Фримен стал играть чисто случайно, когда еще учился в средней школе. Тогда Фримен вытащил стул из-под девушки, в которую был влюблен, и в качестве наказания его заставили участвовать в школьном актерском конкурсе. Так что на самом деле, актерство было наказанием, которое в конечном итоге изменило его жизнь. Он получил высшие награды благодаря своим природным способностям.

4 Он чуть не умер от пневмонии, когда был подростком В возрасте 82 лет Фримен прекрасно себя чувствует и не проявляет никаких признаков того, что его карьера замедляется. За всю жизнь несколько раз у него возникали проблемы со здоровьем, хотя самое страшное произошло, когда ему было всего 16 лет. Еще подростком он слег с тяжелой пневмонией, и в его легком развился абсцесс. Когда нарыв лопнул, он чуть не умер. Фримену повезло выйти из болезни живым. Этот опыт, несомненно, повлиял на его отношение к жизни, смерти и даже религии.

5 Он профессиональный танцор Талант Фримена простирается далеко за пределы актерского мастерства. Вернувшись из армии, он переехал в Лос-Анджелес, где брал уроки актерского мастерства в Пасадена Плейхаус (Pasadena Playhouse). В начале 1960-х годов он начал брать уроки танцев в Сан-Франциско. К 1964 году Фримен работал профессиональным танцором на Всемирной выставке. Он также стал членом музыкальной театральной группы Opera Ring в Сан-Франциско, прежде чем переключить свое внимание на другие актерские занятия. До того, как Фримен стал знаменитым, он также некоторое время работал клерком-стенографистом в Лос-Анджелесском Городском колледже (Los Angeles City College).

6 Его падчерица трагически погибла Потеряв бабушку, когда он был еще ребенком, Фримен познал достаточно горя на протяжении всей своей жизни. Совсем недавно, в 2015 году, трагически ушла его падчерица Э'Дена Хайнс (E’Dena Hines). Актер удочерил Хайнс со своей второй женой Мирной Колли-Ли (Myrna Colley-Lee). Фактически Хайнс была падчерицей Фримена от его первого брака с Джанетт Адэр Брэдшоу (Jeanette Adair Bradshaw), который продлился с 1967 до 1979 года. 16 августа 2015 года в возрасте 33 лет Хайнс была убита в Нью-Йорке. Она была восходящей актрисой, и ее смерть расколола семью Фрименов.

7 В его роду есть история настоящей любви В 2008 году Фримен принял участие в телевизионном шоу под названием African American Lives 2, которое раскрыло некоторые интересные сведения о его происхождении. Было обнаружено, что предки Фримена были рабами, которые мигрировали из Северной Каролины в Миссисипи. Актер также узнал, что у его семьи есть тайная история любви. Его прапрадедушка, который был белым человеком, был влюблен в его прапрабабушку, которая была афроамериканкой. В то время они не могли официально пожениться, но их тайно похоронили рядом, чтобы они могли провести вечность вместе.

8 Одно из его любимых занятий – пчеловодство Так чем же занимается Морган Фримен в свободное время? Когда он не снимается в хитовых блокбастерах, Фримен наслаждается пчеловодством. В 2014 году он превратил свое ранчо площадью 501 809 кв. м. в убежище для пчел. На территории комплекса расположено 26 ульев. Фримен впервые заинтересовался пчеловодством, узнав об упадке пчеловодства и важности пчел для окружающей среды. В интервью Джимми Фэллону (Jimmy Fallon) он рассказал, что его пчел привезли из Арканзаса в Миссисипи, и он кормит их смесью сахара и воды.

9 Он владеет тремя частными самолетами и летает на каждом из них Пойдя в ВВС после окончания средней школы, Фримен впервые попробовал летать на самолетах. Но лицензию частного пилота он получил только когда ему исполнилось 65 лет, и теперь Фримен имеет юридическое право летать на частных самолетах. По данным Fox News, Фримен летает на своих самолетах. С таким большим капиталом он может позволить себе несколько! Сообщалось, что у Фримена по меньшей мере три личных самолета. Наличие частного самолета достаточно круто для большинства из нас, но возможность самому сидеть за штурвалом еще более невероятна.