Как Джонни Депп спас коня от смерти и что его связывает с Николасом Кейджем? Факты, которые вы не знали

1 В анналах истории Голливуда немногие актеры пользовались большей свободой в своей карьере, чем Джонни Депп. Кроме его ранней роли в "Джамп стрит, 21", он просто берет те роли, которые кажутся ему интересными, не интересуясь будущими кассовыми сборами. Некоторые из его фильмов стали невероятно успешными, обеспечив Деппу шикарную жизнь. Но многие из них провалились. Кажется, что его знают и уважают за то, что он не боится быть странным и черпать вдохновение из необычных источников. Например, он отказался от роли в фильме "Уитнэйл и я" ради "Сонной лощины" и от роли президента Буша ради фильма "Чарли и шоколадная фабрика". Вот 10 фактов о Джонни Деппе, которые вы не знали. Финансировал последний выход Хантера С. Томпсона В 1998 году Депп встретился и подружился с гонзо-журналистом Хантером С. Томпсоном (Hunter S. Thompso), чтобы сыграть его роль в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Их дружба продолжалась и после смерти журналиста. Депп финансировал его похороны, на которых присутствовали коллеги-журналисты, такие как Эд Брэдли (Ed Bradley), друзья, такие как Джек Николсон и Билл Мюррей, сыгравший роль журналиста в фильме "Там, где бродит бизон". Депп сказал Associated Press: "Все, что я делаю, это пытаюсь убедиться, что его последнее желание осуществилось. Я просто хочу убрать его с того пути, с которого он хочет убраться".

2 Виноват броненосец В девяностые годы, когда слава актера Деппа стремительно росла, росло и его стремление быть рок-звездой. Он встречался с супермоделью Кейт Мосс и, казалось, наслаждался нестабильными отношениями и разрушением гостиничных номеров по всему миру. В 1994 году его арестовали за разгром номера в отеле Mark в Нью-Йорке. Вместо того, чтобы признать то, что номер разгромил он, актер обвинил в инциденте броненосца, который проник в номер. Преступника до сих пор не нашли. Если вы окажетесь в Нью-Йорке и увидите этого маленького засранца, обязательно сообщите полиции.

3 Его вынудили бросить школу Многие звезды в свое время бросили среднюю школу и направились прямо к своей мечте. Но не каждый день школа вас к этому толкает. Когда Депп играл в группе The Kids, он решил бросить среднюю школу, чтобы стать рок-звездой. Но затем Депп пришел в себя и осознал важность школьного образования. Спустя две недели он попытался вернуться в школу, но директор этого ему не позволил, тем самым заставив Деппа устремиться к своей мечте.

4 Они друзья с Николасом Кейджем Вы редко можете найти истории, которые связывают Деппа и Николаса Кейджа, но на самом деле именно Кейдж убедил Джонни Деппа заняться актерством. В 1983 году, когда Деппу было всего двадцать лет, он женился на визажистке Лори Энн Уилсон (Lori Anne Wilson). Именно Уилсон их и познакомила, а затем была роль в "Кошмаре на улице Вязов". Эти двое остались близкими друзьями, и несколько лет назад Депп даже предложил Кейджу свою помощь в решении финансовых проблем.

5 Дважды "Самый сексуальный мужчина в мире" Будучи парнем, который совсем не кичиться своей известностью, Депп также стал одним из немногих актеров, которые оказались на обложке "People's Sexiest Man Alive", и не один раз, а дважды - в 2003 и 2009 годах. Это не удивительно, учитывая его статус культурной иконы и человека, которого просто боготворят дамы и даже некоторые парни.

6 Опытный музыкант Во время своего становления Джонни Депп хотел быть рок-звездой (того же хотели и несколько других актеров). Он не только играл в группах, но и должен был играть с Игги Попом (Iggy Pop). На протяжении многих лет Депп играл в нескольких группах, включая The Hollywood Vampires. Он также играл на гитаре в песне группы Oasis "Fade In-Out".

7 Пожертвовал свою зарплату Матильде Леджер Хотя покойный Хит Леджер и Джонни Депп никогда не встречались, они, безусловно, были родственными душами. После печальной кончины актера, Терри Гиллиам обратился не только к Деппу, но и к Колину Фарреллу и Джуду Лоу, чтобы те помогли завершить последнюю роль Леджера в фильме "Воображариум доктора Парнаса". Депп предложил, чтобы все три актера пожертвовали свою зарплату дочери Хита, Матильде, в качестве дани уважения покойному актеру.

8 Капитан Джек всегда рядом Джонни Депп был уважаемым актером и остается им по сей день. Но он поразил массу поклонников, сыграв роль капитана Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря". Первый фильм даже принес ему номинацию за лучшую мужскую роль. Деппу так полюбилась эта роль, что он сыграл своего героя в шести разных фильмах. Дети также любят капитана Джека, и Депп любит развлекать детей. Костюм пирата всегда при нем, куда бы он не отправился, и время от времени он навещает детей в больницах в полном облачении.

9 Опра Нудлмантра и другие веселые выходки Одно можно сказать о Деппе совершенно точно: он не воспринимает себя слишком серьезно и хочет, чтобы его коллеги делали то же самое. Поскольку Уэс Крейвен решил использовать кадры с Деппом из "Кошмара на улице Вязов" и включить их в "Фредди мёртв. Последний кошмар", Депп использовал проверенное имя Опра Нудлмантра. Это лишь некоторые из выходок, которые любит совершать Депп. На съемочной площадке фильма "Что гложет Гилберта Грейпа?" он проспорил своему звездному партнеру Леонардо Ди Каприо, что сможет понюхать мерзкое маринованное яйцо и потерял 500 баксов. Услышав, что Фэй Данауэй никогда раньше не пользовалась батутом, он принес его на съемочную площадку "Аризонской мечты", чтобы повеселиться.