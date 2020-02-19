Гитарист, байкер и скромный миллионер: интересные факты о Киану Ривзе

1 Киану Ривз пытался стать актером, когда его позвал к себе Теодор Логан (Theodore Logan). Фильм "Невероятные приключения Билла и Теда" помог Ривзу стать комедийным актером. Но его следующие роли в фильмах "Родители", "Мой личный штат Айдахо", "На гребне волны" и "Скорость" показали, что он гораздо более универсальный актер, который может играть не только бездельников. С тех пор, как он начал свою карьеру, мир каждые несколько лет вспоминает, как он любит свою уникальную и очень скромную звезду. Он не большая голливудская знаменитость, но может стать ею, если захочет. Вместо этого он ездит в метро, как обычный человек и остается лучшим сдержанным актером в Голливуде. Его имя Киану Ривз - это ведь имя кинозвезды, не так ли? Можете ли вы представить Киану в качестве официанта в Applebee's? Но когда Ривз только начинал свою карьеру, некоторые придурки в Голливуде решили, что ему следует сменить имя. "Матрица", где в главной роли Кейси Ривз? "Невероятные приключения Билла и Теда", где роль сыграл Чак Спадина? Это лишь некоторые из имен, которые предлагали мегазвезде, прежде чем он решил сделать ставку на себя и свое имя.

2 Он звезда "Шведских стволов" Конечно, Ривз был и телезвездой, но вы, вероятно, не слышали о сериале, в котором он снимался. В частности, речь идет о "Шведских стволах", созданных легендарным актером Питером Стормором (Peter Stormore). Сериал рассказывает о бывшем каскадере (Стромор) и бывшем ди-джее (Алекс Круз), отказавшихся от своей карьеры, чтобы стать парой частных детективов в Лос-Анджелесе. Кого играет Ривз? Это Текс, старый друг каскадера Ингмара.

3 Его заставили сниматься в фильме обманным путем В 2000-х Киану Ривз получил не очень желанную награду Razzie Award за игру в фильме "Наблюдатель". Он играл серийного убийцу, который насмехается над агентом ФБР, однажды выследившим его. Ривз, вероятно, не возражал быть номинированным на Razzie Award, но изначально он не хотел сниматься в этом фильме. По словам звезды, его друг подделал подпись актера на контракте. Но вместо того, чтобы ввязываться в долгую судебную тяжбу, он снялся в фильме.

4 Он практически женился на Вайноне Райдер В 1992 году Фрэнсис Форд Коппола представил фильм "Дракула" по роману Брэма Стокера. В этом фильме Ривз играл Джонатана Харкера, а Вайнона Райдер - его жену, Мию. В фильме их герои женятся в Румынии. По словам Райдер, Коппола пригласил для этой сцены настоящего священника. Об этом рассказала актриса, когда продвигала романтическую комедию, где сыграла вместе с Ривзом "Как женить холостяка".

5 Он хорошо относится к тем, кто вторгается в его жилище Рассказы о том, что Ривз хороший человек, привели к тому, что у него появилось прозвище Парень интернета: но он хорошо относится даже к тем, кто вторгаются в его дом. Однажды вечером в сентябре 2014 года Ривз пришел домой, чтобы обнаружить в своей библиотеке женщину, которая просто хотела встретиться с актером. Он спокойно разговаривал с ней, вызывая полицию. Несколько дней спустя на той же неделе в дом Ривза заявилась еще одна женщина и стала принимать душ. К счастью, на этот раз Ривза не было дома, и его персонал, занимающийся уборкой, дал ему об этом знать. Он позвонил в полицию, и эту женщину тоже задержали.

6 Он снимался в рекламе кока-колы Многие актеры начинают сниматься в рекламе, и Ривз не исключение. Его первый актерской работой стала реклама Coca-Cola. Он играет велосипедиста, который делится напитком со своим отцом. Даже в этой первой роли Ривз вживался в роль - он побрил ноги. Когда он был на шоу с Джеймсом Корденом (James Corden), Ривз смог сказать только хорошее об этой первой роли. "Для меня это был большой опыт, потому что вы выходите из обучения в реальный мир. Переходите к практике, - сказал он. – Чтобы попасть в цель, нам пришлось импровизировать в некоторых сценах, мы должны были притворяться, что было жарко, хотя снимали мы зимой. Это была уже настоящая работа".

7 Он вживается в роли Когда люди говорят, что актер "вживается в роль", они обычно имеют ввиду таких актеров, как Де Ниро, Пачино и Брандо. Но Киану Ривз также известен тем, что глубоко вникает в любую роль, которую он собирается играть. Для роли в "Матрице" и в ее продолжениях он на протяжении многих лет изучал различные стили борьбы. Совсем недавно он прошел все виды обучения владения оружием для сериала "Джон Уик", и это окупилось. Ривз выглядит и действует как настоящий крутой Уик.

8 У него нет документа об окончании школы Ни один актер никогда не посоветует своим поклонникам бросить школу. Но на протяжении многих лет было множество звезд, которые приняли это смелое решение, поняв, что средняя школа не для них. Киану Ривз также входит в этот список, и он рассказал об этом Daily Mail в 2008 году. "Это была очень маленькая школа, и я думаю, что не вписывался в нее, - сказал Ривз. - У меня были конфликты и стычки с персоналом. Мы с директором не смотрели друг другу в глаза. Я был одним из детей "почему?", который задавал слишком много вопросов обо всем. Я не мог остановиться, даже если мне светили неприятности. Это ужасно, получить письмо, где вам сообщают, что вы не сможете вернуться в школу в следующем году. Когда меня попросили уйти, я был очень расстроен", - сказал он.

9 Он владеет компанией Arch Motorcycle Company В "Джон Уик-3" Ривз выполняет сложную комбинацию действий, когда его (Уика) преследуют парни на мотоциклах. В реальной жизни Ривз не просто заядлый поклонник мотоциклов, у него даже есть своя компания по производству байков. Он познакомился с Гардом Холлингером (Gard Hollinger), который помог собрать байк для Ривза. Последний был так впечатлен его работой, что они стали деловыми партнерами, и таким образом, родилась компания Arch Motorcycle Company.