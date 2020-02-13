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Кирк Дуглас: удивительная жизнь в архивных фотографиях

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Кирк Дуглас: удивительная жизнь в архивных фотографиях
16:41 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Голливудская легенда Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.

  • 1

    Кирк Дуглас, американский актер, чья точеная внешность, изумительный взгляд и ярко выраженный подбородок сделали его одним из самых популярных актеров Голливуда, родился в семье Исера Даниеловича 9 декабря 1916 года.

  • 2

    Его ранние фильмы включают в себя адаптацию пьесы Юджина О’Нила 1947 года, в которой он появился вместе с Розалинд Рассел.

  • 3

    Дуглас в рекламном портрете для Чемпиона, снятом Марком Робсоном в 1949 году, раннем фильме, который принес ему номинацию на лучшую мужскую роль 1950 года и помог укрепить его репутацию.

  • 4

    В 1949 году со своим сыном Майклом.

  • 5

    Он сыграл художника Винсента ван Гога в фильме "Жажда жизни", режиссером которого был Винсенте Миннелли в 1956 году.

  • 6

    Дуглас и его вторая жена, Энн Байденс, встречаются с актером Тони Кертисом по прибытии в аэропорт Лондона в 1957 году для фильма "Викинги".

  • 7

    "Тропы славы", режиссера Стэнли Кубрика в 1957 году, был создан через собственную производственную компанию Дугласа. Он играет полковника Дакса, командующего французскими солдатами, который пытается защитить их от обвинения в трусости в военном суде.

  • 8

    Он, пожалуй, наиболее известен ролью Спартака, раба, который ведет восстание против Рима.

  • 9

    У него было дружеское соперничество со своим голливудским современником Бертом Ланкастером, с которым он снял семь фильмов, в том числе "Семь дней в мае" и в 1957 году "Перестрелка у корраля О-Кей" (на фото).

  • 10

    Дуглас женился на Энн Байденс в 1954 году, и они были женаты до его смерти.

  • 11

    Три поколения семьи Дуглас, Кэмерон, Кирк и Майкл, присутствуют на церемонии почтения Майкла звездой на Аллее славы в Голливуде в 2018 году.

Герои нашего времени: мужчины, вызывающие восторг и гордость (Фото)

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