Герои нашего времени: мужчины, вызывающие восторг и гордость (Фото)

1 Сюн Шуйхуа, китайский бизнесмен-миллионер, построил односельчанам шикарные квартиры и виллы. Сюн Шуйхуа родился в деревне Сюнкенг на юге Китая. Когда он вырос и заработал миллионы в строительном бизнесе и торговле сталью, то захотел помочь односельчанам. Он построил новое жилье для 72 семей и виллы еще для 18 семей, которые были особенно добры к нему. Этот проект обошелся бизнесмену в 4 млн фунтов стерлингов. Сюн Шуйхуа даже пообещал бесплатное трехразовое питание для пожилых людей и людей с низким доходом.

2 Чак Фини, бывший экс-миллиардер, отдал 99% своих 7,5 млрд долларов, чтобы помочь молодежи получить высшее образование. Чак Фини, ирландско-американский бизнесмен, начал свою благотворительную миссию в 1984 году, когда передал свою долю в Duty Free Shops в размере 38,75% акций. Фини также сделал ряд пожертвований (170 млн долларов) в виде грантов Университету Лимерика в Ирландии. За последние 30 лет он раздал 7,5 млрд долларов, из которых 6,2 млрд достались его фонду Atlantic Philanthropies, который занимается проблемами образования, науки, здравоохранения, старения и гражданских прав. Нынче Чак Фини владеет скромными 2 млн долларов.

3 Дашрат Манджи за 22 года самостоятельно пробил 100-метровый проход через гору, чтобы сократить маршрут до своей деревни. Теперь путь составляет не 55, а 15 километров. Дашрат Манджи, житель индийского штата Бихар, в 1960 году потерял жену, которая ждала ребенка и получила травму. Ближайшая больница находилась в 70 километрах, и жену Дашрата довезти туда живой не удалось. Дашрат неоднократно обращался к правительству с просьбой построить более короткую дорогу, но все тщетно. Тогда мужчина взялся за дело самостоятельно. Он долбил гору 22 года, но сделал проход длиной 100 метров и шириной 9 метров. Дашрат Манджи умер в августе 2007 года и был похоронен с огромными почестями.

4 102-летний Добри Добрев ежедневно просит милостыню и отдает все полученное в церкви и детские дома. Добри живет в 24 километрах от болгарской столицы. Когда он был помоложе, то ходил в Софию пешком, а теперь ездит туда на автобусе и целый день просит милостыню. Он много лет делает щедрые пожертвования церквям и детским домам. В кафедральном соборе Св. Александра Невского сказали, что его крупнейшим пожертвованием было около 24 тысяч долларов. Добри признался, что когда-то в жизни сделал дурную вещь и теперь пытается загладить свой проступок, помогая другим. Читайте подробнее: Дедушка Добри — нищий благотворитель.

5 11-летний мальчик Лян Яои, умиравший от рака мозга, попросил свою маму пожертвовать его органы, чтобы спасти жизнь другим детям. После его смерти все они были успешно трансплантированы. Лян Яои из провинции Гуандун, Южный Китай, с 9 лет страдал от рака мозга. Умирая, мальчик выразил желание пожертвовать свои органы. Когда Лян скончался, медицинский персонал, тронутый его храбростью и самоотверженностью, трижды поклонился ему в знак наивысшего уважения.

6 Когда один дом престарелых в Калифорнии обанкротился, весь персонал ушел, кроме уборщика и повара, которые остались ухаживать за 16 пациентами совершенно бескорыстно. Повар Морис Роуленд и уборщик Мигель Альварес решили по доброй воле остаться с 16 пациентами дома престарелых, который закрылся. Они проводили со стариками 24 часа в сутки, отлучаясь домой буквально на час. По словам Роуленда, некоторые пациенты страдали от старческой деменции и им не позволила совесть оставить их на произвол судьбы. Инцидент привел к принятию закона об уходе за пожилыми людьми в 2014 году.