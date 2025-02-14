Загадочная смерть и надгробие с фигурками шутов: как выглядит могила звезды "Бригады" Андрея Панина

Актера нашли мертвым в собственной квартире

Известный российский актер Андрей Панин ушел из жизни в 2013 году в возрасте 50 лет. Но обстоятельства его смерти до сих пор вызывают вопросы. Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, убийство и непредумышленное убийство.

"Телеграф" решил выяснить, как ушел из жизни звезда сериала "Бригада" Андрей Панин и как выглядит его могила. Мы узнали о нем некоторые факты.

Чем запомнился Андрей Панин

Российский актер Андрей Панин родился в 1962 году в Новосибирске, его родители были связаны с научной сферой. В детстве Андрей увлекался боксом, карате и даже танцами. После окончания школы в Кемерово, где тогда жила семья, Андрей поступил в Кемеровский пищевой институт, но через год его отчислили.

Андрей Панин в молодости

Тогда Панин решил освоить актерское мастерство и стал студентом Кемеровского института культуры и в первый год учебы уже начал выступать в спектаклях. Трижды пробовал поступить в Москве в Школу-студию МХАТ и благодаря своему целеустремлению его туда взяли.

Андрей Панин сыграл в более 70 фильмах

Одну из первых ролей в кино Андрей сыграл в фильме "По прямой", а известность к нему пришла после выхода киноленты "Мама, не горюй". Всего его фильмография насчитывает более 70 ролей, за которые он получил множество премий. Многим Панин запомнился по фильмам "День рождения Буржуя 2", "Каменская", "Бой с тенью", "Жмурки" и сериалу "Бригада", где он сыграл Владимира Каверина.

Андрей Панин в сериале "Бригада"

Что произошло с Андреем Паниным и как выглядит его могила

Известный российский актер Андрей Панин ушел из жизни 6 марта 2013 года в Москве. Его тело обнаружили в собственной квартире. Предварительной причиной смерти называли потерю крови вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Изначально специалисты говорили, что актер упал и сильно ударился головой, поэтому его смерть рассматривали как несчастный случай.

Андрей Панин умер при загадочных обстоятельствах

Позже судмедэксперты, которые исследовали тело, заявили, что Панин не мог получить такую травму в результате случайного падения. Вероятно, он был убит, поскольку гематомы и ссадины указывали на то, что актер с кем-то дрался и сопротивлялся убийце и даже мог его ранить.

По факту смерти Андрея Панина возбудили уголовное дело, а спустя год после его смерти дело закрыли "за отсутствия состава преступления". Но близкие друзья актера были уверены, что его убили, а причиной убийства назвали возможный крупный денежный долг.

Как выглядит могила Андрея Панина

Товарищи Панина даже нашли в его смерти "украинский след", заявив, что в убийстве виноваты некие бизнесмены из Украины, которые "взяли в оборот" и обманули актера, когда тот снимался в Крыму. Они приехали в Москву, чтобы его припугнуть, но убивать не собирались.

Похоронили звезду "Бригады" на Троекуровском кладбище. Ему установили гранитный памятник в виде камня, он неровный и небрежный, как будто над ним поработала природа. На нем высечены лишь имя, а также дата жизни и смерти.

Андрея Панина похоронили на Троекуровском кладбище, Фото: АиФ

Надгробие актера охраняют бронзовые фигурки человечков, которые напоминают шутов. Они похожи на тех персонажей, которых рисовал сам Панин, поскольку был хорошим графиком. На могиле стоит портрет актера, и ее постоянно украшают цветы, которые Панину приносят поклонники его творчества.

Его надгробие охраняют фигурки шутов, Фото: АиФ

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила звезды 2000-х Децла и что с ним произошло. Артист умер в 35 лет сразу после своего выступления.