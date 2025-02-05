Умер в 35 лет сразу после выступления: как выглядит могила звезды 2000-х Децла и что с ним произошло

У известного исполнителя осталась жена и сын

Известный рэпер Децл, который был на пике популярности в 2000-х годах и являлся одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей России, скончался шесть лет назад. Артисту стало плохо после выступления на частной вечеринке.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит его могила и что с ним произошло. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Чем прославился рэпер Децл

Рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий — настоящее имя) родился 22 июля 1983 года в Москве. Его отец был продюсером и основателем радио Next, поэтому поддерживал начинания сына и стал его продвигать в шоу-бизнесе.

Кирилл учился в Швейцарии, а также окончил в Москве престижную школу British International School. В 1998 году Толмацкий увлекся брейк-дансом, а через год отец в качестве подарка на день рождение предложил сыну записать в студии трек "Пятница", за котором последовал и видеоклип. Так началось развитие его музыкальной карьеры.

Децл в молодости

Его песня "Вечеринка" стала топовой, а дебютный альбом "Кто ты?", который вышел в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий. Его даже пригласили в Нью-Йорк на церемонию TV Video Music Awards 2000, где Децл получил статуэтку.

Второй альбом исполнителя "Уличный боец" также оказался успешным, но потом Кирилл прекратил сотрудничество со студией звукозаписи своего отца и с прежними партнерами по студийной работе.

Децл был на пике популярности в 2000-х годах

Он самостоятельно готовил новый альбом и немного изменил псевдоним, добавив к нему твердый знак: "ДецлЪ". Однако новые работы исполнителя были менее успешными, но Децл продолжал развивать карьеру.

В 2010 году он выпустил пятый альбом "Здесь и сейчас", в создании пластинки поучаствовали Ноггано, Смоки Мо, Кнару, Robert Ryd. А в течение 2024-2018 годов исполнитель выпустил еще три музыкальных альбома. Кирилл экспериментировал с музыкой, но потерял прежнюю популярность и выступал в маленьких клубах, получая небольшие гонорары.

Децл выпустил несколько альбомов

От чего умер Децл и как выглядит его могила

В 2007 году рэпер в одном из интервью заявил, что планирует в 35 лет инсценировать свою смерть и уехать на остров. И он действительно умер в этом возрасте, произошло это 3 февраля 2019 году, когда он выступал на частной вечеринке в Ижевске.

После выступления он пришел в гримерку и сказал, что у него немеет рука и попросил обезболивающие, которые музыканту искали долго и так и не нашли. Через полчаса ему вызвали "скорую", поскольку Толмацкий потерял сознание. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно, он умер от остановки сердца.

Децл умер сразу после выступления на вечеринке

Похоронили Децла на Пятницком кладбище. Ему установили памятник, выполненный из белого мрамора, а на надгробии выгравировали портрет Децла в сценическом образе, а также строчки одной из его композиций: "Нечего взять, зато можно оставить что-то важное здесь новым людям на память".

Как выглядит могила Децла

Децл умер в возрасте 35 лет

Могилу Кирилла часто посещают его поклонники, оставляя фигурки ангелов, свечи и цветы. Земля вокруг надгробия посыпана белой мраморной крошкой.

Децла похоронили на Пятницком кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила сына российского актера Дмитрия Певцова. Ему было 22 года и он погиб в разгар вечеринки с друзьями.