Больше не вернутся в Украину? Как выглядит роскошный особняк Потапа и Каменских, который они выставили на продажу

Дом пытались сдавать в аренду, но потом решили продать

Потап и Настя Каменских — бывший творческий дуэт, который в 2019 году стал супружеской парой. Артисты после свадьбы обживали новое семейное гнездышко в элитном поселке под Киевом. Однако во время войны они преимущественно живут в Испании и редко появляются в Украине. А в 2025 году стало известно, что особняк, в котором они жили здесь, выставлен на продажу.

"Телеграф" рассказывает, что известно о роскошном доме Потапа и Насти Каменских под Киевом, который они теперь продают.

Потап и Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Звездный дом за 2,2 млн долларов

О том, как выглядит особняк Потапа и Насти, пользователи сети имели представление по довоенных фото и видео певицы. В своем Instagram она часто публиковала кадры — то в гостиной, то на кухне, то на летней веранде этого дома.

Как оказалось, в жилище звездного семейства 4 спальни, просторные гостиные, большая кухня-столовая и красивая летняя веранда, а также терраса с бассейном. В целом площадь дома имеет 444 м², а весь участок занимает 17 соток.

О том, что дом выставили на продажу за 2,2 млн долларов, в 2025 году сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов. А сайт премиальной недвижимости thecapital.com.ua опубликовал фото этого дома. На снимках можно подробнее рассмотреть, как он выглядит внутри.

Судя по фотографиям, интерьер дома Потапа и Каменских — это Instagram-мечта. Здесь и массивные дизайнерские люстры, и ванная комната с позолотой, и большой камин, и зона для приема гостей. А светлая просторная кухня — мечта любой хозяйки.

