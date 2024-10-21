От мамы не только кудряшки: как Настя Каменских выглядела в детстве и какая ее настоящая фамилия

Певицу все знают под фамилией Каменских, однако при рождении у нее была другая фамилия

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно показала фото в стиле "натюрель", уже много лет на украинской сцене. Однако, не все знают, как певица выглядела в детстве, какое у нее происхождение и настоящая фамилия.

Настя Каменских — от мамы не только кудряшки

Настя Каменских — коренная киевлянка, она родилась 4 мая 1987 года, сейчас ей 37 лет. Певица долгое время выступала в составе дуэта "Потап и Настя" и ее знают далеко за пределами Украины. С 2017 года певица начала сольную карьеру под сценическим именем NK. А в 2019 году вышла замуж за своего коллегу по дуэту Потапа (Алексея Потапенко).

Мало кто знает, что Настя Каменских происходил из творческой семьи. Ее отец Алексей Жмур, который умер в 2021 году, в молодости был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а позже стал концертным директором хора имени Г. Г. Веревки. А мама певицы Лидия Каменских — певица Национального академического народного хора имени Г. Г. Верёвки.

Настя с детства начала заниматься музыкой и танцами, она начала певческую карьеру еще до знакомства с Потапом. Однако, именно дуэт "Потап и Настя" принес ей наибольшую популярность. Так что сольная карьера певицы была обречена на успех.

К слову, пышная кудрявая шевелюра Насте Каменских досталась именно от мамы — у Лидии Петровны также пышные кудрявые волосы. Однако, не только прическу Настя переняла от своей мамы, но и взяла ее девичью фамилию для своего сценического имени. Ведь при рождении певица получила фамилию отца — Жмур. А вот меняла ли Настя Каменских фамилию, когда вышла замуж за Алексея Потапенко, неизвестно, певица эту информацию не комментировала.

Мама Насти Каменских Лидия Петровна

