Від мами не тільки кучерики: як Настя Каменських виглядала в дитинстві і яке її справжнє прізвище

Співачку всі знають під прізвищем Каменських, проте при народженні вона мала інше прізвище

Популярна українська співачка Настя Каменських уже багато років на українській сцені. Проте, не всі знають, як співачка виглядала у дитинстві, яке у неї походження та справжнє прізвище.

Настя Каменських — від мами не лише кучері

Настя Каменських – корінна киянка, вона народилася 4 травня 1987 року, зараз їй 37 років. Співачка тривалий час виступала у складі дуету "Потап та Настя" і її знають далеко за межами України. З 2017 року співачка розпочала сольну кар’єру під сценічним ім’ям NK. А у 2019 році вийшла заміж за свого колегу по дуету Потапа (Олексія Потапенка).

Мало хто знає, що Настя Каменських походить із творчої родини. Її батько Олексій Жмур, який помер у 2021 році, у молодості був капітаном збірної "Динамо" з волейболу, а згодом став концертним директором хору імені Г. Г. Верьовки. А мама Насті Лідія Каменських – співачка Національного академічного народного хору імені Г. Г. Верьовки.

Настя з дитинства почала займатися музикою і танцями, вона розпочала співочу кар’єру ще до знайомства з Потапом. Проте саме дует "Потап і Настя" приніс їй найбільшу популярність. Тож сольна кар’єра співачки була приречена на успіх.

До речі, пишна кучерява шевелюра Насті Каменських дісталася саме від мами — у Лідії Петрівни також пишне кучеряве волосся. Проте, не лише зачіску Настя перейняла від своєї мами, а й взяла її дівоче прізвище для свого сценічного імені. Адже при народженні співачка отримала прізвище батька — Жмур. А ось чи змінювала Настя Каменських прізвище, коли одружилася з Олексієм Потапенком, невідомо, співачка цю інформацію не коментувала.

Мама Насті Каменських Лідія Петрівна

