На лбу Потапа заметили интересный знак: его рисуют на российских танках (фото)

Артист удивил украинцев новым видео из-за границы

Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который с начала войны в Украине уехал жить за границу и продолжает говорить на русском языке, вышел на связь. В новом видео артист заступился за Тину Кароль, которой пришлось извиняться за новую песню.

Также Алексей, живя за границей, заявил, что знает, как украинцам тяжело во время отключений света и тепла из российский обстрелов. По его словам, своей новой песней Тина Кароль хотела поднять всем настроение, а ее так беспощадно захейтили, что пришлось извиняться.

Ладно вы про меня там что-то сочиняете, но я то могут ответить. А она же девочка. Ну что вы так? сказал Потап в видео

Ролик и скриншот с Потапом пользователи вынесли на обсуждение в соцсети Threads. Некоторые заметили интересный знак на лбу Потапа в виде латинской буквы "V".

Потап с отметкой "V" на лбу. Фото: скриншот из видео

Вероятно это просто совпадение и морщины на лбу артиста сложились таким образом. Однако в соцсети уже начали строить теории и обсуждать, что именно букву "V" используют российские оккупанты, нанося ее на свои танки и другую военную технику, которой обстреливают Украину.

Потап с отметкой "V" на лбу. Фото: скриншот из видео

Вот что пишут пользователи в комментариях:

Потапа похода заклеймили буквой V

На воре и шапка горит

Они все такие разные, а зае..ли одинаково

Нам очень стыдно

Главное, что ему не тяжело

Попробовал бы на кого-то наехать

Это зрада

Еще одна шляпа

И п**дец как неудобно

А кто это вообще, что за "говорящая голова"?

V значит Vендетта

Комментарии под видео с Потапом

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-глава Офиса президента пообщался с депутатом от "Слуги народа". Разговор получился нецензурным.