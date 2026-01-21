Укр

На лбу Потапа заметили интересный знак: его рисуют на российских танках (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Потап удивил странным знаком на лбу Новость обновлена 21 января 2026, 11:50
Потап удивил странным знаком на лбу. Фото Коллаж "Телеграф"

Артист удивил украинцев новым видео из-за границы

Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который с начала войны в Украине уехал жить за границу и продолжает говорить на русском языке, вышел на связь. В новом видео артист заступился за Тину Кароль, которой пришлось извиняться за новую песню.

Также Алексей, живя за границей, заявил, что знает, как украинцам тяжело во время отключений света и тепла из российский обстрелов. По его словам, своей новой песней Тина Кароль хотела поднять всем настроение, а ее так беспощадно захейтили, что пришлось извиняться.

Ладно вы про меня там что-то сочиняете, но я то могут ответить. А она же девочка. Ну что вы так?

сказал Потап в видео

Ролик и скриншот с Потапом пользователи вынесли на обсуждение в соцсети Threads. Некоторые заметили интересный знак на лбу Потапа в виде латинской буквы "V".

Потап, Тина Кароль
Потап с отметкой "V" на лбу. Фото: скриншот из видео

Вероятно это просто совпадение и морщины на лбу артиста сложились таким образом. Однако в соцсети уже начали строить теории и обсуждать, что именно букву "V" используют российские оккупанты, нанося ее на свои танки и другую военную технику, которой обстреливают Украину.

Потап
Потап с отметкой "V" на лбу. Фото: скриншот из видео

Вот что пишут пользователи в комментариях:

  • Потапа похода заклеймили буквой V
  • На воре и шапка горит
  • Они все такие разные, а зае..ли одинаково
  • Нам очень стыдно
  • Главное, что ему не тяжело
  • Попробовал бы на кого-то наехать
  • Это зрада
  • Еще одна шляпа
  • И п**дец как неудобно
  • А кто это вообще, что за "говорящая голова"?
  • V значит Vендетта
Потап, Тина Кароль
Комментарии под видео с Потапом

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-глава Офиса президента пообщался с депутатом от "Слуги народа". Разговор получился нецензурным.

Теги:
#Тина Кароль #Потап #Российские оккупанты