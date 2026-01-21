На лбу Потапа заметили интересный знак: его рисуют на российских танках (фото)
Артист удивил украинцев новым видео из-за границы
Украинский исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который с начала войны в Украине уехал жить за границу и продолжает говорить на русском языке, вышел на связь. В новом видео артист заступился за Тину Кароль, которой пришлось извиняться за новую песню.
Также Алексей, живя за границей, заявил, что знает, как украинцам тяжело во время отключений света и тепла из российский обстрелов. По его словам, своей новой песней Тина Кароль хотела поднять всем настроение, а ее так беспощадно захейтили, что пришлось извиняться.
Ладно вы про меня там что-то сочиняете, но я то могут ответить. А она же девочка. Ну что вы так?
Ролик и скриншот с Потапом пользователи вынесли на обсуждение в соцсети Threads. Некоторые заметили интересный знак на лбу Потапа в виде латинской буквы "V".
Вероятно это просто совпадение и морщины на лбу артиста сложились таким образом. Однако в соцсети уже начали строить теории и обсуждать, что именно букву "V" используют российские оккупанты, нанося ее на свои танки и другую военную технику, которой обстреливают Украину.
Вот что пишут пользователи в комментариях:
- Потапа похода заклеймили буквой V
- На воре и шапка горит
- Они все такие разные, а зае..ли одинаково
- Нам очень стыдно
- Главное, что ему не тяжело
- Попробовал бы на кого-то наехать
- Это зрада
- Еще одна шляпа
- И п**дец как неудобно
- А кто это вообще, что за "говорящая голова"?
- V значит Vендетта
