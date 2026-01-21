На лобі Потапа помітили цікавий знак: його малюють на російських танках (фото)

Артист здивував українців новим відео з-за кордону

Український виконавець та продюсер Потап (Олексій Потапенко), який з початку війни в Україні поїхав жити за кордон та продовжує розмовляти російською мовою, вийшов на зв’язок. У новому відео артист заступився за Тіну Кароль, якій довелося вибачатися за нову пісню.

Також Олексій, живучи за кордоном, заявив, що знає, як українцям важко під час відключень світла та тепла через російські обстріли. За його словами, своєю новою піснею Тіна Кароль хотіла підняти всім настрій, а її так нещадно захейтили, що довелося вибачатися.

Гаразд ви про мене там щось вигадуєте, але я то можуть відповісти. А вона ж дівчинка. Ну, що ви так? сказав Потап у відео

Ролик та скріншот із Потапом користувачі винесли на обговорення в соцмережі Threads. Дехто помітив цікавий знак на лобі Потапа у вигляді латинської літери "V".

Потап із позначкою "V" на лобі. Фото: скріншот із відео

Ймовірно, це просто збіг і зморшки на лобі артиста склалися таким чином. Однак у соцмережі вже почали будувати теорії та обговорювати, що саме літеру "V" використовують російські окупанти, наносячи її на свої танки та іншу військову техніку, якою обстрілюють Україну.

Ось що пишуть користувачі у коментарях:

Потапа походу затаврували літерою V

На злодії і шапка горить

Вони всі такі різні, а заї..ли однаково

Нам дуже соромно

Головне, що йому не важко

Спробував би на когось наїхати

Це зрада

Ще одна шляпа

І п**дець, як незручно

А хто це взагалі, що за "розмовляюча голова"?

V означає Vендетта

Коментарі під відео з Потапом

