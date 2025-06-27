Розлучення пішло їй на користь: як виглядає колишня дружина Потапа Ірина Горова і де вона зараз

Нині вона успішна музична продюсерка

Ірина Горова — українська музична продюсерка та колишня дружина репера Потапа, який зараз живе та будує кар’єру за кордоном. Після початку повномасштабної війни в Україні Горова вийшла із спільного з колишнім чоловіком продюсерського центру MOZGI Entertainment та створила свій лейбл Pomitni.

"Телеграф" розповість, що відомо про Ірину Горову, яка розлучилася з Потапом у 2014 році та зробила успішну кар’єру в українському шоу-бізнесі.

Ірина Горова — що про неї відомо

Ірина Горова народилася у Києві 20 грудня 1977 року в сім’ї державного службовця та вченого, викладача біології та генетики. Після закінчення школи у 1994 році вступила до Київського університету Шевченка на економічний факультет. У тому ж році одружилася з Юрієм Горовим, у шлюбі з яким у 1997 році народила дочку Наталю.

Після закінчення університету почала працювати у банківській сфері. Однак після шлюбу з репером Потапом у 1999 році та народження сина Андрія у 2008 році, Ірина перейшла працювати у шоу-бізнес. У 2009 році разом Олексієм Потапенком Горова заснувала продюсерський центр MOZGI Entertainment.

Навіть після розлучення з Потапом у 2014 році Ірина продовжила працювати з ним у продюсерському центрі. Вони займалися такими артистами та гуртами, як "Потап та Настя", "Время и Стекло", "MOZGI", Мішель Андраде та іншими.

До речі, Ірина Горова найчастіше залишилася за кадром, хоч і працювала у шоу-бізнесі. При цьому вона має всілякі нагороди в українській музичній сфері, входить до рейтингу 33 успішних жінок України за версією Forbes, є членом ради музичної премії YUNA та багато іншого.

Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році, коли Потап втік за кордон, Ірина залишалася у Києві. Вона вийшла з продюсерського центру MOZGI Entertainment і у 2023 році заснувала свій лейбл Pomitni, ставши його СЕО та єдиною власницею.

Зараз компанія Ірини Горової займається продюсуванням та менеджментом артистів, організацією концертів, піаром, просуванням контенту та музичним маркетингом. Серед зірок, з якими працює лейбл Горової – Надя Дорофєєва, Анна Трінчер, OTOY, NAZVA, Діма Прохоров та інші.

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