Развод пошел ей на пользу: как выглядит бывшая жена Потапа Ирина Горовая и где она сейчас

Сейчас она успешная музыкальная продюсерка

Ирина Горовая — украинская музыкальная продюсер и бывшая жена рэпера Потапа, который сейчас живет и строит карьеру за границей. После начала полномасштабной войны в Украине Горовая вышла из совместного с бывшим мужем продюсерского центра MOZGI Entertainment и создала свой лейбл Pomitni.

"Телеграф" расскажет, что известно об Ирине Горовой, которая развелась с Потапом в 2014 году и сделала успешную карьеру в украинском шоу-бизнесе.

Ирина Горовая — что о ней известно

Ирина Горовая родилась в Киеве 20 декабря 1977 года в семье государственного служащего и ученого, преподавателя биологии и генетики. После окончания школы в 1994 году поступила в Киевский университет Шевченко на экономический факультет. В том же году вышла замуж за Юрия Горового, в браке с которым в 1997 году родила дочь Наталью.

После окончания университета начала работать в банковской сфере. Однако после брака с репером Потапом в 1999 году и рождения сына Андрея в 2008 году, Ирина перешла работать в шоу-бизнес. В 2009 году с вместе Алексеем Потапенко Горовая основала продюсерский центр MOZGI Entertainment.

Даже после развода с Потапом в 2014 году Ирина продолжила с ним работать в продюсерском центре. Они занималась такими артистами и группами, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", "MOZGI", Мишель Андраде и другими.

К слову, Ирина Горовая чаще всего осталась за кадром, хоть и работала в шоу-бизнесе. При этом она обладает всевозможными наградами в украинской музыкальной сфере, входит в рейтинг 33 успешных женщин Украины по версии Forbes, является членом совета музыкальной премии YUNA и многое другое.

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, пока Потап сбежал за границу, Ирина оставалась в Киеве. Она вышла из продюсерского центра MOZGI Entertainment и в 2023 году обосновала свой лейбл Pomitni, став его СЕО и единственной владелицей.

Сейчас компания Ирины горовой занимается продюсированием и менеджментом артистов, организацией концертов, пиаром, продвижением контента и музыкальным маркетингом. Среди звезд, с которыми работает лейбл Горовой — Надя Дорофеева, Анна Тринчер, OTOY, NAZVA, Дима Прохоров и другие.

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