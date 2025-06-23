Женат на россиянке и молчит о войне: куда пропал звезда ТВ Влад Ряшин и как зарабатывает на украинцах

Против кинопродюсера ввели санкции в Украине

Влад Ряшин — известный украинский продюсер, телеведущий и звезда телевидения из 2000-х. Он родом из Запорожья, долгое время строил карьеру на украинском телевидении, однако чаще всего оставался за кадром. Во время войны Ряшин выбрал молчать, а недавно стало известно, что против него были введены санкции СНБО в украине.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Влад Ряшин, и как он зарабатывает на украинцах даже во время полномасштабной войны.

Влад Ряшин — что о нем известно

Влад Ряшин — известный украинский продюсер, который много лет был генеральным продюсером телеканала Интер, а с 2006 по 2022 год был президентом кинокомпании Star Media. Ряшин родился в Запорожье 12 июля 1970 года, сейчас ему 54 года.

Свою первую известность Влад Ряшин получил после выхода на телеканале Интер шоу "Мелорама". Спустя короткое время он стал уже генпродюсером телеканала и продюсировал такие большие проекты, как "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Сорочинский ярмарок".

После успеха этих проектов продюсер создал свою компанию Star Media, которая работала одновременно на два рынка — украинский и российский. Даже начало войны с РФ и оккупация Крыма в 2014 году не стали преградой для компании Ряшина продолжать работать на российский рынок.

Более того, по данным СМИ, Влад Ряшин выехал в Москву и начал работать там, продвигая кремлевские нарративы в своих проектах. И даже из России Star Media продолжала делать фильмы и сериалы для украинского телевидения.

Куда пропал Ряшин во время войны?

С начала полномасштабной войны в Украине Влад Ряшин не делал никаких публичных заявлений — ни в поддержку Украины, ни в поддержку России. Журналисты "24 канала" выяснили, что сейчас продюсер живет на Кипре с женой-россиянкой. Более того, он имеет кипрское гражданство.

Что касается его компании Star Media, то формально он вышел из нее. Однако, есть информация, что Ряшин продолжает зарабатывать на украинских зрителях благодаря дистрибьюторской компании Prime Films LLC, которая включает около 150 YouTube-каналов с сериалами и фильмами, в том числе украиноязычными.

Так, например, в YouTube есть канал "Мелодрамы на украинском языке", который транслирует дублированные фильмы и сериалы для украиноязычной аудитории. Монетизацию за просмотры на этом канале получает компания Влада Ряшина. Таким образом он зарабатывает на украинцах, и это только один из пример.

Отметим, что 22 июня, президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против людей, сотрудничающих с российскими оккупантами на временно оккупированных территориях.

В санкционном списке компании и люди, среди которых, например, одиозный нардеп Артем Дмитрук и бывший нардеп и олигарх Александр Онищенко. Также в этом списке оказался и бывший гендиректор "Интера" Влад Ряшин.

Влад Ряшин с женой-росиянкой

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