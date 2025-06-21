Пропал с экранов во время войны: где сейчас ведущий "Затерянного мира" и "Кунсткамеры" Валерий Сараула

Когда-то он был ведущим популярных телепрограмм

Валерий Сараула — популярный украинский телеведущий, которого зрителя помнят в программах "Затерянный мир", "Кунсткамера" и тд. Во время полномасштабной войны шоумен пропал с телеэкранов и больше не ведет развлекательные шоу на телевидении.

"Телеграф" решил выяснить куда пропал Валерий Сараула и что о нем известно.

Валерий Сараула — что о нем известно

Украинский телеведущий Валерий Сараула когда-то был очень популярным. В свое время он вел такие развлекательные шоу, как "Затерянный мир", "Кунсткамера", "Утренние круассаны", "Параллельный мир" на украинском телевидении.

Известно, что Сараула родился в Луганске 22 июля 1975 года, скоро ему исполнится 50 лет. Он вырос в простой рабочей семье, где мама была эмалировщицей на заводе, а отец слесарем-сантехником. Валерий учился сначала в профтехучилище на электромонтера, но с детства проявлял интерес к творчеству. Поэтому после службы в армии окончил колледж культуры и искусств в Луганске, а потом Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, где получил специальность актера театра и кино.

В 2002 году Сараула стал участником реалити-шоу "За стеклом — теперь ты в армии". Позже с 2002 по 2006 года был ведущим телешоу "Кунсткамера", которое выходило на Новом канале. А с 2006 по 2012 год Валерий был телеведущим программы "Параллельный мир" на СТБ.

В 2017 году Сараула снова появился на телеэкранах уже в роли ведущего документального проекта "Затерянный мир", который выходил на на телеканале 2+2. Его соведущими стали Максим Сухенко и Геннадий Попенко.

Где сейчас Валерий Сараула?

Во время полномасштабной войны телеведущий пропал с телеэкранов, он больше не ведет никакие проекты на телевидении. Однако, судя по его аккаунту в Instagram, Валерий остается в Киеве. Он развивает свой блог, записывая разные видео о своих приключениях.

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