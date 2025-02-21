Родом из Беларуси, но поддерживает Украину: куда исчез телеведущий Дмитрий Танкович

Дмитрий Танкович был ведущим шоу "Украина имеет талант" и "Танцуют все!"

Дмитрий Танкович – один из тех, кто был любимцем украинской аудитории. Он всегда был харизматичным и будто бы излучал юмор и позитив. Однако с началом полномасштабного вторжения телеведущий внезапно исчез из медиапространства, как и певец Дан Балан.

Российские солдаты во время оккупации влезли в дом шоумена в городе Буча Киевской области и совершили там мародерство. "Телеграф" выяснил, где сейчас Дмитрий Танкович и чем он занимается.

Что известно о Дмитрии Танковиче

Дмитрий родился 9 апреля 1977 года в Минске, Беларусь. В 2009 году Танкович переехал в Киев, где сотрудничал с украинским телеканалом СТБ. Он стал ведущим популярных шоу, в частности "Танцуют все!" и "Украина имеет талант". Его харизма и чувство юмора быстро завоевали симпатии украинской аудитории. С 2018 года Дмитрий присоединился к команде "Дизель Шоу", где продолжил карьеру как актер и сценарист.

В 2020 году телеведущий принял участие в шоу "Танцы со звездами". Его партнершей стала танцовщица Илона Гвоздева, которая тогда была на 8 месяце беременности. Однако танцевал Танкович не долго – дуэт выбыл из шоу после второго выпуска.

Дмитрий Танкович проживал с семьей в городе Буча Киевской области. Во время российской оккупации его дом получил повреждения – оккупанты ворвались внутрь, украли некоторые вещи и разбили окна.

В Беларуси остались его мать и брат. Танкович надеется, что его открытая гражданская позиция не принесет для них никаких опасностей.

Где сейчас Дмитрий Танкович

Дмитрий продолжает жить и работать в Украине. После начала полномасштабного вторжения он сотрудничает с белорусскими оппозиционными медиа, в частности, с варшавским "БелСатом" и YouTube-каналом Nexta Live.

Из-за войны многие кинопроекты пришлось приостановить. Однако шоумен надеется вскоре вернуться в киноиндустрию и уже работает над несколькими сценариями.

Кроме того, Танкович ведет собственный YouTube-канал, где выкладывает видео с саркастическим обзором последних новостей. На своей странице в Instagram он появляется редко. В последний раз он изложил сбор на нужды ВСУ в сентябре 2024 года.

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