Выступил в Одессе во время полномасштабки: что говорит о войне Дан Балан, который якобы крутил роман с Тиной Кароль

Певец говорил по-украински во время своего выступления в Одессе

Молдавский музыкант Дан Балан, популярный в Украине и якобы крутивший роман с Тиной Кароль, в начале полномасштабного вторжения находился в Киеве и поддержал нашу страну. Однако через полгода он исчез с радаров и выбрал молчаливую позицию, как и Шевчук из "Званного ужина", но позже исправился.

Однако в августе 2024 года певец все же вернулся в Украину и "зажег" в одном из одесских клубов. Сегодня, 6 февраля, артист отмечает свой 46-й День рожденья. В связи с этим "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Дан Балан и что говорит о войне в Украине.

Карьера Дана Балана

Дан Балан – бывший солист группы O-Zone. Самая популярная песня Dragostea Din Tei набрала 233 миллиона просмотров на YouTube. После распада коллектива, артист начал сольную карьеру, и выпускал такие песни, как ставшая хитом "Chica Bomb".

Позже Дан Балан стал презентовать свои треки в России, а также записал дуэтную песню с Верой Брежневой. Его композиции попадали в музыкальные чарты и собирали миллионы просмотров.

В 2019 году певец стал тренером украинского шоу "Голос країни" и даже вместе со своим подопечным одержал победу в 9 сезоне. Он также выпустил несколько песен в дуэте с Тиной Кароль, получивших музыкальные премии.

Возможный роман с Тиной Кароль

Во время участия в шоу "Голос країни" в качестве тренеров Дан Балан и Тина Кароль демонстрировали теплые отношения, что породило слухи об их романе. Однако в апреле 2024 года Дан Балан опроверг эти предположения, заявив, что между ними были только рабочие отношения, и они не поддерживают общение в течение последних двух лет.

Да, у них хорошо получалось играть роман на камеру во время съемок проекта. В соцсетях фаны даже создали страницу DanTina, где подогревали слухи об их отношениях. Однако на своей странице в Инстаграм Дан Балан отрицал все сплетни о его романе с Тиной Кароль.

Что говорит Дан Балан о войне

В начале войны артист находился в Украине. По данным румынского издания "Вива", певец застрял в Киеве в первые дни полномасштабного вторжения и не смог вылететь в Румынию, чтобы провести там финал Нацотбора на "Евровидение".

27 февраля 2022 года Дан Балан выложил пост на своей странице в Instagram с цитатой Тараса Шевченко: "Схаменіться! будьте люди, Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром Заковані люде, Настане суд, заговорять Дніпро, і гори!", "Боже, спаси Украину! Всем сердцем с вами". Также певец добавил фото флага Украины.

В мае 2023 Дан Балан выпустил клип Love Maria, в котором показан довоенный Киев. Эта видеоработа вышла под его псевдонимом Crazy Loop. Съемки продолжались 9 дней и привлекли тысячу детей из киевских школ, а дальнейшая работа над видео продолжалась еще 3 месяца. Представляя клип, артист обратил внимание на судьбу детей, пострадавших из-за войны.

В июле 2024 Дан Балан выложил видео, на котором он катается на велосипеде среди гор. Свой пост артист подписал так: "Я уже в Буковеле. Украина, я очень скучал…". Позже певец прибыл в Одессу, где выступил в одном из клубов. Кстати, там он разговаривал на украинском.

Где сейчас Дан Балан

В СМИ пишут разную информацию. Кто-то утверждает, что артист находится в Турции, а кто-то пишет, что он живет в Нью-Йорке. Поскольку в соцсетях он не активен, узнать, где именно он находится, невозможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне Татьяна Филатова. Она снялась в российском сериале "Кухня", а родилась в Харькове.