Похож на папу военного, но спортсмен по маме: как выглядят родители беглеца Потапа

О родителях скандального артиста мало что известно

Известный украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко), который сбежал из Украины во время полномасштабной войны, сегодня, 8 мая отмечает свой день рождения. Артисту исполнилось 43 года.

В честь этого "Телеграф" решил вспомнить, как выглядят родители Алексея Потапенко и что о них известно.

Потап и его родители — что известно

Алексей Потапенко родился в Киеве 8 мая 1981 года. Он вырос в интеллигентной киевской семье. Известно, что его отец Андрей Потапенко в прошлом был военным, а в 90-х начал заниматься бизнесом. Как пишет Википедия, бизнес отца Потапа сопровождался в то время многочисленными уголовными скандалами. Однако подробной информации об этом нет.

Потап не часто показывал в соцсетях своего отца Андрея Алексеевича, есть всего несколько фото с его публичных появлений. Например, как-то раз еще до войны Потап привел отца на концерт "Вечер премьер с Катей Осадчей". Там Андрей Алексеевич дал короткое интервью Кате, в котором рассказал, что гордится своим сыном, но всегда поддерживает невестку Настю Каменских.

Отец и сын Потапа полные тезки - Потапенко Андреи Алексеевичи

В ранние годы, задолго до музыкальной карьеры Потап профессионально занимался спортом — он был мастером спорта по водному поло. А потом еще и закончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, став преподавателем физкультуры.

И все это увлечение спортом и плаванием у Потапа, как оказалось, от мамы. Людмила Анатольевна Потапенко — в молодости была спортсменкой и даже стала чемпионкой мира по подводному плаванию в эстафете. После окончания профессиональной карьеры женщина стала детским тренером по плаванию. Известно, что мама Потапа 1958 года рождения, сейчас ей 67 лет, а отцу артиста — 69 лет.

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