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Скандальной Алхим объявили войну. Но не все так однозначно…

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Одиозная Анна Алхим снова оскандалилась Новость обновлена 07 мая 2025, 20:36
Одиозная Анна Алхим снова оскандалилась. Фото Коллаж "Телеграф"

Блогерша снова оказалась в центре скандала. Что на этот раз?

Анна Алхим — скандально известная украинская блогерша, которая недавно слила своего экс-любовника на всю страну, снова оказалась в центре скандала. Девушка уже не раз сталкивалась с критикой за русский язык, русскую музыку и публичные оскорбления украинцев. А еще несколько лет назад назвала Путина "красавчиком" и "сильным политиком".

На днях Анна Алхим снова попала в скандал за свою странную реакцию на просьбу спеть на украинском языке. Другая блогерша Елена Мандзюк не стала молчать и очень прямо высказалась в адрес Алхим за ее поведение и позицию.

Анна Алхим скандал
Анна Алхим. Фото: https://www.instagram.com/alkhim.a24/

"Телеграф" расскажет, в чем суть скандала, почему Алхим часто попадает под немилость хейтеров в сети. А также о том, за что ее решили публично кенселить в украинском медиапространстве и как комментирует сама Анна всю эту ситуацию.

Анна Алхим и шлейф скандалов за ней

Анна Алхим (настоящее имя Анна Буряченко) — известная украинская блогерша из Днепра, которая собрала в своем Instagram почти полмиллиона фолловеров. Среди подписчиков скандальной блогерши есть украинские знаменитости — певица Лида Ли, актер Тарас Цымбалюк, блогерша Даша Квиткова, комик Александр Эллерт и другие.

Анна Алхим скандал
Люди, которые подписаны на страницу Анны Алхим

Алхим прослыла в соцсетях как скандальная особа, а ее заявления часто вызывают бурные дискуссии в соцсетях. 33-летняя девушка принципиально говорит на русском языке и защищает свою русскоговорящую аудиторию. Также она любит русскую музыку, которую часто прикрепляет к своим постам и сторис в Instagram, за что ей также "прилетает" от украинцев.

Анна Алхим фото
Анна Алхим. Фото: https://www.instagram.com/alkhim.a24/
  • Скандал про Путина "красавчика"

В 2019 году Анна Алхим громко оскандалилась своим заявлением о том, что Путин "красавчик". Это было еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, однако уже во время оккупации Крыма и части украинской территории на востоке страны.

Тогда же, в 2019 году блогерша после волны хейта заявила, что менять свое мнение не собирается, и считает президента РФ самым влиятельным политиком, которого она знает, который всего добился сам.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Спустя шесть лет свое мнение о Путине Алхим поменяла. Теперь она его, по ее словам, ненавидит. Также блогерша просит не хейтить ее за то, что было 6 лет назад.

  • Скандал в Хмельницком

Еще один скандал с Алхим произошел в январе 2024 года. Выйдя из заведения в Хмельницком, блогерша записала веселое видео под снегопадом. И все бы ничего, но за ее спиной на фоне была аллея с портретами погибших украинских воинов. Свое видео девушка сопроводила песней российской певицы Макфы.

Такое поведение блогерши вызвало новый скандал и волну хейта. Однако, как позже объяснила сама Алхим, она не видела портретов погибших военных, ей просто понравился красивый снегопад и она решила снять видео под ним.

Анна Алхим в Хмельницком
Анна Алхим в Хмельницком. Фото: скриншот из видео
  • Скандалы с российской музыкой

Анна Алхим яро отстаивает свое право слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы и сериалы. Ничего зазорного она в этом не видит и заявляет, что никто не может запрещать ей слушать то, что она хочет.

Отметим, что за прослушивание российской музыки на стриминговых платформах артисты получают деньги. С этих доходов они платят налоги в российских бюджет, из которого впоследствии деньги идут на финансирование войны в Украине. Однако, похоже, Анну Алхим это не сильно волнует.

Она продолжает толеровать музыку российских, даже самых "ватных" артистов в своем блоге. А недавно заявила, что прекратит включать российскую музыку только в том случае, если это станет запрещено законом. "Если Зеленский сам выйдет и скажет", — парировала блогерша.

Свежий громкий скандал Алхим

На днях Анна снова вляпалась в скандал, который продолжает нестись в соцсетях. Все началось с видео с вечеринки у блогерши Стаси Макеевой, которое завирусилось в Тик-Ток.

Среди приглашенных гостей вечеринки была и Анна Алхим. Там к ней подошел ведущий, который в рамках конкурсов попросил девушку спеть любую песню на украинском языке. На такую просьбу Анна картинно закатила глаза и шепотом, а не в микрофон, сказала что-то нецензурное.

Этот фрагмент видео с реакцией Алхим на украинский язык и стал причиной очередного скандала. Однако в этот раз к осуждению и кенселингу блогерши присоединились и публичные люди.

Так, одной из первых громко и нецензурно отреагировала на выходку Анны блогерша Елена Мандзюк.

"Знать тебя, следить за тобой — это, б**ть, себя не уважать. Пока лучшие погибают, другое болото имеет возможность разрастаться… Этого нельзя позволять", — высказалась блогерша Мандзюк, и нецензурно добавила, куда Алхим нужно идти.

Елена Мандзюк, Анна Алхим
Блогерша Елена Мандзюк высказалась об Анне Алхим

Также свое мнение о реакции Анны на украинский язык высказал ветеран российско-украинской войны, общественный деятель и в прошлом главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен.

"Меня удивляет и ужасает количество людей, которые употребляют этот дегенеративный контент. Есть люди, которые просто разрушают украинское пространство, разрушают все украинское. Дер*мо откровенное", — высказался Терен.

Он также заявил, что деятельность Алхим имеет признаки агентурной работы. Кроме того, призвал украинские бренды не покупать рекламу у блогерши, так как сотрудничество с ней — "это прямая поддержка враждебной пропаганды".

Александр Терен, Алхим
Александр Терен тоже высказался об Алхим

Присоединился к осуждению скандальной блогерши и Сергей Стерненко, на которого недавно было совершено покушение. По его словам, Алхим должна понести наказание за свои слова и поведение.

"Алхим должна сесть. За глорификацию агрессора. Государство должно продемонстрировать свою способность", — написал в своем телеграм-канале Стерненко и добавил видео, где Алхим восхваляла Путина.

Стерненко, Алхим
Пост Стерненко об Алхим

К слову, обратить внимание на эту блогершу Службу безопасности Украины призывала также Елена Мандзюк. Она разделила мнение Терена и о том, что бренды не должны сотрудничать с этой блогершей.

Ответ Анны Алхим на последний скандал

Скандальная инфлюэнсерка выдержала паузу и только спустя сутки решила ответить на весь хейт, который на нее обрушился. Алхим записала целый ряд сторис, в которых по пунктам разложила свою позицию по каждому из скандалов. Особенно уточнила, что ее позиция относительно Путина уже давно изменилась.

"Я много раз уже объясняла эту ситуацию и это видео. Послушайте, до полномасштабного вторжения многие так считали, как считала я. И это никак не отражает сейчас мою позицию. Я точно так же как вы его ненавижу, точно также не хочу, чтобы была война. Поэтому рассказывать о моей любви к нему, потому что я что-то сказала 6 лет назад, это полнейший бред", — сказала Алхим.

Анна Алхим
Анна Алхим. Фото: https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Также Анна в своих сторис обращалась напрямую к Елене Мандзюк, в не очень цензурной форме, отвечая на ее претензии. Также она обвинила блогершу, что та якобы сеет раздор в украинском обществе.

"Почему никто не обращает внимание, что Елена сейчас делит Украину на западную и восточную. Она сейчас делит на людей и на нелюдей. Кто дал ей полномочия рассказывать, кому что слушать, на каком языке говорить, где жить, на кого быть подписанным, и кому с кем работать? Мне кажется, что Лене нужно немного сдуть свои колеса, потому что она может их пробить", — ответила Анна Алхим Елене Мандзюк.

Также блогерша заявила, что если бы она действительно несла какую-то угрозу нацбезопасности Украины, то спецслужбы уже давно обратили бы на нее внимание и приняли бы меры. Также Алхим заявила, что она спокойна и уверенна в своих действиях, поэтому у Мандзюк не получится закрыть ей рот.

К слову, комментируя то самое видео об украинской песне, которое и спровоцировало этот скандал, Анна заявила, что она потом все же спела песню на украинском языке, потому что любит не только русские, но и украинские песни. Но почему-то никому уже нет до того дела, ведь все обсуждают ее закатанные глаза.

Кто из публичных людей поддержал Алхим?

На фоне всего этого скандала и серьезного буллинга в сети Анна Алхим получила поддержку не только от своих верных фолловеров, но и от публичных людей.

Так, поддержала блогершу экс-военная и предпринимательница Евгения Эмеральд. Девушка опубликовала в своем Instagram фото Анны Алхим и высказалась против буллинга в сети.

"Когда украинцы перестанут травить друг друга? Агрессия и буллинг не помогут перейти на украинский. Принуждение, пренебрежение, публичное унижение — это не путь к единству, это путь к расколу", — заявила Эмеральд.

Евгения Эмеральд, Анна Алхим
Евгения Эмеральд поддержала Анну Алхим

Также поддержала блогершу и скандально известная художница Соня Морозюк. Она также выложила фото с Алхим и сказала, что знает, что такое травля в сети.

"Я знаю, что такое травля. Хорошо знаю. И знаю, как никто не пишет и не говорит о хороших качествах или делах. Это же не так интересно. А еще знаю, какой ты человек. Человек с большой Л. Люблю", – написала художница в своих сторис.

Соня Морозюк, Анна Алхим
Соня Морозюк также поддержала Анну Алхим

Мнения украинцев разделились…

Конечно же этот скандал разделил украинцев на два лагеря. Одни нещадно хейтят Анну Алхим за все ее выходки и высказывания. Блогерше в комментариях в соцсетях и, вероятно, в личные сообщения, пишут просто потоки критики, а некоторые даже открыто ей угрожают, проклинают и желают смерти.

Алхим скандал

Однако есть и те, кто поддерживает позицию Анны Алхим и ее право разговаривать на русском языке и слушать русские песни. Можно предположить, что поддерживают блогершу ее подписчики в соцсети, которых, напомним, почти полмиллиона, и которые разделяют ее взгляды.

Алхим скандал

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Теги:
#Скандал #Анна Алхим #Елена Мандзюк