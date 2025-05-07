Скандальной Алхим объявили войну. Но не все так однозначно…

Блогерша снова оказалась в центре скандала. Что на этот раз?

Анна Алхим — скандально известная украинская блогерша, которая недавно слила своего экс-любовника на всю страну, снова оказалась в центре скандала. Девушка уже не раз сталкивалась с критикой за русский язык, русскую музыку и публичные оскорбления украинцев. А еще несколько лет назад назвала Путина "красавчиком" и "сильным политиком".

На днях Анна Алхим снова попала в скандал за свою странную реакцию на просьбу спеть на украинском языке. Другая блогерша Елена Мандзюк не стала молчать и очень прямо высказалась в адрес Алхим за ее поведение и позицию.

Анна Алхим. Фото: https://www.instagram.com/alkhim.a24/

"Телеграф" расскажет, в чем суть скандала, почему Алхим часто попадает под немилость хейтеров в сети. А также о том, за что ее решили публично кенселить в украинском медиапространстве и как комментирует сама Анна всю эту ситуацию.

Анна Алхим и шлейф скандалов за ней

Анна Алхим (настоящее имя Анна Буряченко) — известная украинская блогерша из Днепра, которая собрала в своем Instagram почти полмиллиона фолловеров. Среди подписчиков скандальной блогерши есть украинские знаменитости — певица Лида Ли, актер Тарас Цымбалюк, блогерша Даша Квиткова, комик Александр Эллерт и другие.

Люди, которые подписаны на страницу Анны Алхим

Алхим прослыла в соцсетях как скандальная особа, а ее заявления часто вызывают бурные дискуссии в соцсетях. 33-летняя девушка принципиально говорит на русском языке и защищает свою русскоговорящую аудиторию. Также она любит русскую музыку, которую часто прикрепляет к своим постам и сторис в Instagram, за что ей также "прилетает" от украинцев.

Анна Алхим. Фото: https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Скандал про Путина "красавчика"

В 2019 году Анна Алхим громко оскандалилась своим заявлением о том, что Путин "красавчик". Это было еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, однако уже во время оккупации Крыма и части украинской территории на востоке страны.

Тогда же, в 2019 году блогерша после волны хейта заявила, что менять свое мнение не собирается, и считает президента РФ самым влиятельным политиком, которого она знает, который всего добился сам.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Спустя шесть лет свое мнение о Путине Алхим поменяла. Теперь она его, по ее словам, ненавидит. Также блогерша просит не хейтить ее за то, что было 6 лет назад.

Скандал в Хмельницком

Еще один скандал с Алхим произошел в январе 2024 года. Выйдя из заведения в Хмельницком, блогерша записала веселое видео под снегопадом. И все бы ничего, но за ее спиной на фоне была аллея с портретами погибших украинских воинов. Свое видео девушка сопроводила песней российской певицы Макфы.

Такое поведение блогерши вызвало новый скандал и волну хейта. Однако, как позже объяснила сама Алхим, она не видела портретов погибших военных, ей просто понравился красивый снегопад и она решила снять видео под ним.

Анна Алхим в Хмельницком. Фото: скриншот из видео

Скандалы с российской музыкой

Анна Алхим яро отстаивает свое право слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы и сериалы. Ничего зазорного она в этом не видит и заявляет, что никто не может запрещать ей слушать то, что она хочет.

Отметим, что за прослушивание российской музыки на стриминговых платформах артисты получают деньги. С этих доходов они платят налоги в российских бюджет, из которого впоследствии деньги идут на финансирование войны в Украине. Однако, похоже, Анну Алхим это не сильно волнует.

Она продолжает толеровать музыку российских, даже самых "ватных" артистов в своем блоге. А недавно заявила, что прекратит включать российскую музыку только в том случае, если это станет запрещено законом. "Если Зеленский сам выйдет и скажет", — парировала блогерша.

Свежий громкий скандал Алхим

На днях Анна снова вляпалась в скандал, который продолжает нестись в соцсетях. Все началось с видео с вечеринки у блогерши Стаси Макеевой, которое завирусилось в Тик-Ток.

Среди приглашенных гостей вечеринки была и Анна Алхим. Там к ней подошел ведущий, который в рамках конкурсов попросил девушку спеть любую песню на украинском языке. На такую просьбу Анна картинно закатила глаза и шепотом, а не в микрофон, сказала что-то нецензурное.

Этот фрагмент видео с реакцией Алхим на украинский язык и стал причиной очередного скандала. Однако в этот раз к осуждению и кенселингу блогерши присоединились и публичные люди.

Так, одной из первых громко и нецензурно отреагировала на выходку Анны блогерша Елена Мандзюк.

"Знать тебя, следить за тобой — это, б**ть, себя не уважать. Пока лучшие погибают, другое болото имеет возможность разрастаться… Этого нельзя позволять", — высказалась блогерша Мандзюк, и нецензурно добавила, куда Алхим нужно идти.

Блогерша Елена Мандзюк высказалась об Анне Алхим

Также свое мнение о реакции Анны на украинский язык высказал ветеран российско-украинской войны, общественный деятель и в прошлом главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен.

"Меня удивляет и ужасает количество людей, которые употребляют этот дегенеративный контент. Есть люди, которые просто разрушают украинское пространство, разрушают все украинское. Дер*мо откровенное", — высказался Терен.

Он также заявил, что деятельность Алхим имеет признаки агентурной работы. Кроме того, призвал украинские бренды не покупать рекламу у блогерши, так как сотрудничество с ней — "это прямая поддержка враждебной пропаганды".

Александр Терен тоже высказался об Алхим

Присоединился к осуждению скандальной блогерши и Сергей Стерненко, на которого недавно было совершено покушение. По его словам, Алхим должна понести наказание за свои слова и поведение.

"Алхим должна сесть. За глорификацию агрессора. Государство должно продемонстрировать свою способность", — написал в своем телеграм-канале Стерненко и добавил видео, где Алхим восхваляла Путина.

Пост Стерненко об Алхим

К слову, обратить внимание на эту блогершу Службу безопасности Украины призывала также Елена Мандзюк. Она разделила мнение Терена и о том, что бренды не должны сотрудничать с этой блогершей.

Ответ Анны Алхим на последний скандал

Скандальная инфлюэнсерка выдержала паузу и только спустя сутки решила ответить на весь хейт, который на нее обрушился. Алхим записала целый ряд сторис, в которых по пунктам разложила свою позицию по каждому из скандалов. Особенно уточнила, что ее позиция относительно Путина уже давно изменилась.

"Я много раз уже объясняла эту ситуацию и это видео. Послушайте, до полномасштабного вторжения многие так считали, как считала я. И это никак не отражает сейчас мою позицию. Я точно так же как вы его ненавижу, точно также не хочу, чтобы была война. Поэтому рассказывать о моей любви к нему, потому что я что-то сказала 6 лет назад, это полнейший бред", — сказала Алхим.

Анна Алхим. Фото: https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Также Анна в своих сторис обращалась напрямую к Елене Мандзюк, в не очень цензурной форме, отвечая на ее претензии. Также она обвинила блогершу, что та якобы сеет раздор в украинском обществе.

"Почему никто не обращает внимание, что Елена сейчас делит Украину на западную и восточную. Она сейчас делит на людей и на нелюдей. Кто дал ей полномочия рассказывать, кому что слушать, на каком языке говорить, где жить, на кого быть подписанным, и кому с кем работать? Мне кажется, что Лене нужно немного сдуть свои колеса, потому что она может их пробить", — ответила Анна Алхим Елене Мандзюк.

Также блогерша заявила, что если бы она действительно несла какую-то угрозу нацбезопасности Украины, то спецслужбы уже давно обратили бы на нее внимание и приняли бы меры. Также Алхим заявила, что она спокойна и уверенна в своих действиях, поэтому у Мандзюк не получится закрыть ей рот.

К слову, комментируя то самое видео об украинской песне, которое и спровоцировало этот скандал, Анна заявила, что она потом все же спела песню на украинском языке, потому что любит не только русские, но и украинские песни. Но почему-то никому уже нет до того дела, ведь все обсуждают ее закатанные глаза.

Кто из публичных людей поддержал Алхим?

На фоне всего этого скандала и серьезного буллинга в сети Анна Алхим получила поддержку не только от своих верных фолловеров, но и от публичных людей.

Так, поддержала блогершу экс-военная и предпринимательница Евгения Эмеральд. Девушка опубликовала в своем Instagram фото Анны Алхим и высказалась против буллинга в сети.

"Когда украинцы перестанут травить друг друга? Агрессия и буллинг не помогут перейти на украинский. Принуждение, пренебрежение, публичное унижение — это не путь к единству, это путь к расколу", — заявила Эмеральд.

Евгения Эмеральд поддержала Анну Алхим

Также поддержала блогершу и скандально известная художница Соня Морозюк. Она также выложила фото с Алхим и сказала, что знает, что такое травля в сети.

"Я знаю, что такое травля. Хорошо знаю. И знаю, как никто не пишет и не говорит о хороших качествах или делах. Это же не так интересно. А еще знаю, какой ты человек. Человек с большой Л. Люблю", – написала художница в своих сторис.

Соня Морозюк также поддержала Анну Алхим

Мнения украинцев разделились…

Конечно же этот скандал разделил украинцев на два лагеря. Одни нещадно хейтят Анну Алхим за все ее выходки и высказывания. Блогерше в комментариях в соцсетях и, вероятно, в личные сообщения, пишут просто потоки критики, а некоторые даже открыто ей угрожают, проклинают и желают смерти.

Однако есть и те, кто поддерживает позицию Анны Алхим и ее право разговаривать на русском языке и слушать русские песни. Можно предположить, что поддерживают блогершу ее подписчики в соцсети, которых, напомним, почти полмиллиона, и которые разделяют ее взгляды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли Лорак, Повалий, Тодоренко и другие вернуться в Украину? В Госпогранслужбе дали ответ.