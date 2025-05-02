Бросил "Квартал 95" и выехал из Украины? Куда пропал комик Валерий Жидков во время войны

Артист долгое время не появляется в медиапространстве

Валерий Жидков — известный комик, телеведущий и сценарист студии "Квартал 95". Украинцы знают его под сценическим именем Тамбовский волк, и это не удивительно, ведь артист россиянин, который родился в российском Тамбове. После начала полномасштабной войны Жидков заявил о своей проукраинской позиции, однако вскоре исчез из публичного пространства.

"Телеграф" решил выяснить, куда пропал Валерий Жидков во время войны и что говорят об этом коллеги из "Квартала 95".

Валерий Жидков — что о нем известно

Валерий Жидков сотрудничал со студией "Квартал 95" с 2003 года, он был одним из авторов и сценаристов компании. Все это время он жил в Киеве с женой Марией и двумя дочерьми. К слову, Мария Жидкова указана в соцсетях, как концертный директор Тамбовского волка.

С начала полномасштабной войны Жидков был в Украине и даже публично заявил о своей проукраинской позиции. Более того, в июне 2022 года комик даже получил украинское гражданство после 20 лет жизни и работы в Киеве. Также известно, что артист с начала большой войны вывез свою семью за границу, а сам вернулся в Украину.

Однако в последнее время Валерий Жидков редко появлялся в медийном пространстве и практически перестал вести страницы в соцсетях. И, как оказалось, не случайно — артист ушел из "Квартал 95", не попрощавшись, и даже выехал из Украины за границу.

Об этом в эфире "Ранок з Україною" сообщил нынешний руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. По его словам, для всех стало неожиданностью, что Жидков уехал и просто оставил "кварталовцев" без предупреждения.

"Он не работает. Он уехал. Не знаю, можно ли это назвать по-английски или нет… Я когда узнал, что он ушел, то для меня это было неожиданно. Мне сказали, что Валера уехал."Поехал, да и поехал. Значит, такой ты сильный чувак, бл*дь", — резко высказался о коллеге Кошевой.

В какой стране сейчас проживает Валерий Жидков и как он зарабатывает на жизнь — точно неизвестно. Ни он, ни его жена Мария не ведут страницы в соцсетях. Однако, что у него, что у нее, в информации об учетной записи Instagram значится, что аккаунт расположен в Соединенных Штатах Америки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о звезде "Останнього москаля" Галине Безрук. Актриса еще в 2015 году сбежала в РФ, а недавно родила дочь.