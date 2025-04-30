София Ротару продала подаренную мэром Москвы квартиру: как она выглядит

Певице удалось продать недвижимость в Москве

Украинская певица София Ротару, которая по некоторым данным во время войны в Украине живет в Италии, продала элитную недвижимость в Москве. Речь идет о трехкомнатной квартире, которую артистке когда-то подарил лично тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.

"Телеграф" расскажет, что известно о московской квартире Софии Ротару и недвижимости певицы в оккупированном Крыму.

Как пишут российские пропагандистские телеграм-паблики, Ротару наконец-то удалось найти покупателей на трехкомнатную квартиру в Москве. За эту недвижимость певица якобы выручила 65 миллионов рублей.

Певице пришлось переоформить недвижимость в российской столице на единственного сына Руслана Евдокименко. Он менее публичный чем мама-певица, и похоже, именно это после пяти лет пустовки помогло избавиться от квартиры в столице вражеского государства.

Известно, что эту квартиру народная артистка получила в подарок от тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. Недвижимость расположена на Зоологической улице, рядом с Московским зоопарком. Ее площадь — 122 квадратных метра. Она находится на 15-м этаже в доме, построенном в 1997 году.

К слову, София Ротару также пыталась продать гостиницу "Вилла София" в оккупированном Крыму. Однако после начала полномасштабной войны РФ против Украины в сети появилась информация, что оккупанты "национализировали" эту недвижимость Софии Ротару.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит летняя дача Софии Ротару под Ялтой, на которую россияне "положили глаз". Певица не была там более 10 лет.