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Не была там больше 10 лет: как выглядит летняя дача Софии Ротару под Ялтой, на которую россияне "положили глаз"

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
Дом София Ротару находится в аннексированном Крыму Новость обновлена 18 апреля 2025, 13:10
Дом София Ротару находится в аннексированном Крыму. Фото Коллаж "Телеграфа"

В артистки уже отобрали через суд кусок земли

Украинская певица София Ротару, по словам ее сестры, после начала полномасштабной войны остается в Украине. Под Киевом у нее есть роскошный особняк, а в аннексированном Крыму — летняя резиденция и бутик-отель Villa Sofia. Больше всего суеты — вокруг домика у моря, поскольку российские оккупанты уже давно положили на него глаз.

София Ротару владеет дачей в поселке Никита, под Ялтой. В декабре 2024 года стало известно, что артистка переписала этот дом на своего сына Руслана Евдокименко, который теперь пытается его продать. Однако с этим есть трудности.

Как выглядит летняя дача Ротару под Ялтой

Резиденция 77-летней исполнительницы — это один из знаковых объектов недвижимости в Крыму. Ротару приобрела дом с участком в 1970-х годах и со временем обустроила там уютную летнюю дачу, где любила отдыхать в кругу семьи и близких. Особенно в августе — здесь она любила праздновать свои дни рождения.

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Дача в Никите находится на угловом участке и возвышается над дорогой, ведущей к Никитскому ботаническому саду. Территория обнесена подпорной стеной примерно 4-метровой высоты, а с балконов открывается вид на море.

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Здание возведено по индивидуальному проекту, имеет три этажа и панорамные окна. Участок оборудован системой видеонаблюдения. На территории разбит сад с пальмами, а также расположен огород.

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Что сейчас с летним домом Софии Ротару

С 2014 года певица больше не приезжала в Крым. Территория поддерживается в чистоте и порядке, что говорит о том, что за ней продолжают ухаживать. По словам соседей, на даче живет дворецкий.

Сейчас Руслан Евдокименко занимается его продажей. Однако из-за высокой стоимости, порядка 65 миллионов рублей (свыше 32 млн грн), покупателей пока не появилось. Также усложняет продаже резиденции еще один нюанс.

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После захвата Крыма Россией все документы на недвижимость были перерегистрированы оккупационными властями. В ходе этой процедуры выяснилось, что 28 квадратных метров участка каким-то образом оказались зарегистрированы на соседей. Они подали на певицу иск в суд и отсудили этот кусок. По последним данным, крымские "власти" планируют национализировать дачу Ротару.

Ранее мы писали, как выглядит особняк принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Оказывается, за этот коттедж была борьба.

Теги:
#Недвижимость #Ялта #Крым #Дом #София Ротару