Не была там больше 10 лет: как выглядит летняя дача Софии Ротару под Ялтой, на которую россияне "положили глаз"

В артистки уже отобрали через суд кусок земли

Украинская певица София Ротару, по словам ее сестры, после начала полномасштабной войны остается в Украине. Под Киевом у нее есть роскошный особняк, а в аннексированном Крыму — летняя резиденция и бутик-отель Villa Sofia. Больше всего суеты — вокруг домика у моря, поскольку российские оккупанты уже давно положили на него глаз.

София Ротару владеет дачей в поселке Никита, под Ялтой. В декабре 2024 года стало известно, что артистка переписала этот дом на своего сына Руслана Евдокименко, который теперь пытается его продать. Однако с этим есть трудности.

Как выглядит летняя дача Ротару под Ялтой

Резиденция 77-летней исполнительницы — это один из знаковых объектов недвижимости в Крыму. Ротару приобрела дом с участком в 1970-х годах и со временем обустроила там уютную летнюю дачу, где любила отдыхать в кругу семьи и близких. Особенно в августе — здесь она любила праздновать свои дни рождения.

Дача в Никите находится на угловом участке и возвышается над дорогой, ведущей к Никитскому ботаническому саду. Территория обнесена подпорной стеной примерно 4-метровой высоты, а с балконов открывается вид на море.

Здание возведено по индивидуальному проекту, имеет три этажа и панорамные окна. Участок оборудован системой видеонаблюдения. На территории разбит сад с пальмами, а также расположен огород.

Что сейчас с летним домом Софии Ротару

С 2014 года певица больше не приезжала в Крым. Территория поддерживается в чистоте и порядке, что говорит о том, что за ней продолжают ухаживать. По словам соседей, на даче живет дворецкий.

Сейчас Руслан Евдокименко занимается его продажей. Однако из-за высокой стоимости, порядка 65 миллионов рублей (свыше 32 млн грн), покупателей пока не появилось. Также усложняет продаже резиденции еще один нюанс.

После захвата Крыма Россией все документы на недвижимость были перерегистрированы оккупационными властями. В ходе этой процедуры выяснилось, что 28 квадратных метров участка каким-то образом оказались зарегистрированы на соседей. Они подали на певицу иск в суд и отсудили этот кусок. По последним данным, крымские "власти" планируют национализировать дачу Ротару.

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