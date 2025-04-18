Не була там понад 10 років: як виглядає літня дача Софії Ротару під Ялтою, на яку росіяни "поклали око"

У артистки вже відібрали через суд шмат землі

Українська співачка Софія Ротару, за словами її сестри, після початку повномасштабної війни залишається в Україні. Під Києвом у неї є розкішний особняк, а в анексованому Криму — літня резиденція та бутік-готель Villa Sofia. Найбільше метушні — довкола будиночка біля моря, оскільки російські окупанти вже давно поклали на нього око.

Софія Ротару має дачу в селищі Нікіта, під Ялтою. У грудні 2024 року стало відомо, що артистка переписала цей будинок на свого сина Руслана Євдокименка, який намагається його продати. Однак із цим є труднощі.

Як виглядає літня дача Ротару під Ялтою

Резиденція 77-річної виконавиці – це один зі знакових об’єктів нерухомості у Криму. Ротару придбала будинок з ділянкою у 1970-х роках та згодом облаштувала там затишну літню дачу, де любила відпочивати у родинному колі та близьких. Особливо у серпні – тут вона любила святкувати свої дні народження.

Дача в Нікіті знаходиться на кутовій ділянці і підноситься над дорогою, що веде до Нікітського ботанічному саду. Територія обнесена підпірною стіною приблизно 4-метрової висоти, а з балконів відкривається краєвид на море.

Будівля зведена за індивідуальним проєктом, має три поверхи та панорамні вікна. Ділянка обладнана системою відеоспостереження. На території розбитий сад із пальмами, а також розташований город.

Що зараз із літнім будинком Софії Ротару

З 2014 року співачка більше не приїжджала до Криму. Територія підтримується в чистоті та порядку, що говорить про те, що її продовжують доглядати. За словами сусідів, на дачі мешкає дворецький.

Наразі Руслан Євдокименко займається його продажем. Однак через високу вартість, близько 65 мільйонів рублів (понад 32 млн грн), покупців поки що не з’явилося. Також ускладнює продаж резиденції ще один нюанс.

Після захоплення Криму Росією всі документи на нерухомість були перереєстровані окупаційною владою. У ході цієї процедури з’ясувалося, що 28 квадратних метрів ділянки якимось чином виявились зареєстрованими на сусідів. Вони подали на співачку позов до суду та відсудили цей шматок. За останніми даними, кримська "влада" планує націоналізувати дачу Ротару.

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