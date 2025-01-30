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Со второй попытки сбежал из Украины и развивает карьеру: как сейчас выглядит внук Ротару и говорит ли о войне

Автор
Катерина Любимова
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Автор
Где сейчас внук Ротару и чем занимается
Где сейчас внук Ротару и чем занимается. Фото Колаж "Телеграфа"

Анатолий выступает под псевдонимом SHMN

Эстрадная певица София Ротару с начала полномасштабной войны пропала с радаром и сейчас вместе с сыном живет в особняке под Киевом. А ее внуку Анатолию Евдокименко "чудом" удалось выехать за границу, поговаривают, что именно благодаря содействию звездной бабушки.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас ее внук, который выступает под псевдонимом SHMN и как выглядит. Мы узнали, говорит ли он что-то о войне в Украине.

Где внук Софии Ротару и как изменился

Анатолий Евдокименко до начала полномасштабной войны жил в Киеве и с 2008 года занимался созданием электронной музыки, вдохновившись выступлением британского диджея Карла Кокса. Но после нападения России он решил начать жизнь с чистого листа уже за границей.

Внуки Софии Ротару
Ротару вместе с внуками

Через месяц после начала войны внук Софии Ротару вместе со своим отцом Русланом пытались сбежать из Украины на лодке в Молдову, но их попытка провалилась и вызвала скандал. Этот инцидент эстрадная артистка не комментировала. Ее сын Руслан остался в Украине и сейчас живет с ней под Киевом, а вот внуку со второй попытки "чудом" удалось пересечь границу.

София Ротару вместе с сыном и внуками
София Ротару вместе с сыном и внуками

Анатолий сбежал в Европу, путешествует по странам, но где обосновался — неизвестно, поскольку он не оставляет геолокации на своей странице в Instagram. Музыкант занимается развитием своей карьеры под псевдонимом SHMN, который также вызвал у многих сомнения, поскольку под сценическим именем "Шаман" выступает россиянин Ярослав Дронов, яро поддерживающий путинский режим.

Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко сбежал в Европу

По имеющимся данным, американское радиошоу Eklektisch, которая специализируется на музыке в стиле электро, продвигает альбом Анатолия под названием "Король и королева".

Социальные сети внук Ротару ведет не активно, в прошлом году он похвастался студийной фотосъемкой, продемонстрировав обнаженный торс. Свое фото он подписал цитатой Мефистофеля из романа "Фауст": "Я часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно творит благо".

Анатолий Евдокименко
Как сейчас выглядит внук Ротару

Также в 2023 году Анатолий впервые показал свою девушку. Его избранницей стала украинская супермодель Элизабет Трейгерман. Пара поделилась общими фотографиями.

Анатолий Евдокименко со своей девушкой
Внук Ротару со своей девушкой

Отметим, что давно за границей живет и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая близка с братом и периодически видится с ним и показывает его фотографии публике. Да и сам Анатолий после долгой паузы показал в Instagram-сторис свое лицо, похваставшись тренировкой в зале.

Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко

Что внук Софии Ротару говорит о войне

После бегства за границу Анатолий Евдокименко лишь раз высказался о своем выезде из Украины, отметив, что был "вынужден это сделать". Также в 2023 году в интервью SHMN заявил, что ощущает влияние радикальных трансформаций мира и общества, и по его мнению, пандемия коронавируса и "война, которая продолжается" оказали на людей большое влияние.

Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко молчит о войне

Внук Ротару заявил, что "важно сохранять моральное достоинство" и объединиться ради решения проблемы. Больше о войне Анатолий не говорил, на его странице в социальной сети нет никаких упоминаний о том, что творит российская армия у него на родине, как и постов, поддерживающих ВСУ.

"Телеграф" писал ранее, как выглядела Ротару в молодости и сейчас. Возраст на артистку не имеет влияния.

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#София Ротару #Анатолий Евдокименко