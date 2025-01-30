Со второй попытки сбежал из Украины и развивает карьеру: как сейчас выглядит внук Ротару и говорит ли о войне

Анатолий выступает под псевдонимом SHMN

Эстрадная певица София Ротару с начала полномасштабной войны пропала с радаром и сейчас вместе с сыном живет в особняке под Киевом. А ее внуку Анатолию Евдокименко "чудом" удалось выехать за границу, поговаривают, что именно благодаря содействию звездной бабушки.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас ее внук, который выступает под псевдонимом SHMN и как выглядит. Мы узнали, говорит ли он что-то о войне в Украине.

Где внук Софии Ротару и как изменился

Анатолий Евдокименко до начала полномасштабной войны жил в Киеве и с 2008 года занимался созданием электронной музыки, вдохновившись выступлением британского диджея Карла Кокса. Но после нападения России он решил начать жизнь с чистого листа уже за границей.

Ротару вместе с внуками

Через месяц после начала войны внук Софии Ротару вместе со своим отцом Русланом пытались сбежать из Украины на лодке в Молдову, но их попытка провалилась и вызвала скандал. Этот инцидент эстрадная артистка не комментировала. Ее сын Руслан остался в Украине и сейчас живет с ней под Киевом, а вот внуку со второй попытки "чудом" удалось пересечь границу.

София Ротару вместе с сыном и внуками

Анатолий сбежал в Европу, путешествует по странам, но где обосновался — неизвестно, поскольку он не оставляет геолокации на своей странице в Instagram. Музыкант занимается развитием своей карьеры под псевдонимом SHMN, который также вызвал у многих сомнения, поскольку под сценическим именем "Шаман" выступает россиянин Ярослав Дронов, яро поддерживающий путинский режим.

Анатолий Евдокименко сбежал в Европу

По имеющимся данным, американское радиошоу Eklektisch, которая специализируется на музыке в стиле электро, продвигает альбом Анатолия под названием "Король и королева".

Социальные сети внук Ротару ведет не активно, в прошлом году он похвастался студийной фотосъемкой, продемонстрировав обнаженный торс. Свое фото он подписал цитатой Мефистофеля из романа "Фауст": "Я часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно творит благо".

Как сейчас выглядит внук Ротару

Также в 2023 году Анатолий впервые показал свою девушку. Его избранницей стала украинская супермодель Элизабет Трейгерман. Пара поделилась общими фотографиями.

Внук Ротару со своей девушкой

Отметим, что давно за границей живет и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая близка с братом и периодически видится с ним и показывает его фотографии публике. Да и сам Анатолий после долгой паузы показал в Instagram-сторис свое лицо, похваставшись тренировкой в зале.

Анатолий Евдокименко

Что внук Софии Ротару говорит о войне

После бегства за границу Анатолий Евдокименко лишь раз высказался о своем выезде из Украины, отметив, что был "вынужден это сделать". Также в 2023 году в интервью SHMN заявил, что ощущает влияние радикальных трансформаций мира и общества, и по его мнению, пандемия коронавируса и "война, которая продолжается" оказали на людей большое влияние.

Анатолий Евдокименко молчит о войне

Внук Ротару заявил, что "важно сохранять моральное достоинство" и объединиться ради решения проблемы. Больше о войне Анатолий не говорил, на его странице в социальной сети нет никаких упоминаний о том, что творит российская армия у него на родине, как и постов, поддерживающих ВСУ.

"Телеграф" писал ранее, как выглядела Ротару в молодости и сейчас. Возраст на артистку не имеет влияния.