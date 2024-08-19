Красивые, богатые и успешные: как выглядят и где живут внуки Софии Ротару (фото)

У легендарной артистки двое внуков от единственного сына Руслана Евдокименко

София Ротару — легендарная украинская певица, которая была широко известна на всем постсоветском пространстве. В браке с Народным артистом Украины Анатолием Евдокименко София Ротару родила единственного сына Руслана. А он уже в своей семье подарил Софие Михайловне двух прекрасных внуков, которых назвали в честь дедушки и бабушки — Соня и Толик.

"Телеграф" решил разобраться, как выглядят и где сейчас живут внуки Софии Ротару Анатолий и Соня Евдокименко.

София Ротару с внуками

Соня Евдокименко — роскошная жизнь в США и жених-миллиардер

Соня — активный пользователь Instagram, где она подписана, как Sofia Eve — это ее творческий псевдоним. Девушка постоянно развивает свой блог и из него можно многое узнать о ее жизни. Так, сейчас Соне 23 года, она живет в Нью-Йорке и занимается моделингом. Она в совершенстве знает несколько иностранных языков, в юности посещала уроки вокала, игры на фортепиано, балета и верховой езды. Ее с детства приучали к богемной жизни и светскому этикету.

Девушка получила образование в Parsons School of Design в Нью-Йорке. Она много путешествует по миру, увлекается искусством, дизайном и моделингом, обожает профессиональные фотосессии и часто делится снимками в соцсетях.

А недавно стало известно, что Соня Евдокименко состоит в романтических отношениях с 27-летним Максом Лернером, он является наследником одной из самых богатых семей США. Девушка несколько раз засветила избранника в своем фотоблоге.

Анатолий Евдокименко — побег в Европу и музыкальная карьера

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко не такой активный в соцсетях, как его сестра-модель Соня. Известно, что сейчас ему 30 лет и он сбежал в Европу. Впрочем, он уже давно строил свою жизнь за границей — Толик получил музыкальное образование в Лондоне и с юных лет привык там жить.

Отметим, что в 2022 году в СМИ появилась информация, что Анатолия и его отца Руслана Евдокименко задержали во время бегства из Украины на лодке. И если сын Ротару оставил попытки сбежать из Украины и сейчас живет с матерью в Киеве, то Анатолию все-таки удалось сбежать.

В 2023 году он засветился за границей, где активно строит музыкальную карьеру под сценическим именем SHMN. Он успел выпустить своей альбом и дать интервью журналу Metal, где косвенно вспомнил о войне в Украине.

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