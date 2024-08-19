Красиві, багаті та успішні: як виглядають і де живуть онуки Софії Ротару (фото)

У легендарної артистки двоє онуків від єдиного сина Руслана Євдокименка

Софія Ротару — легендарна українська співачка, широко відома на всьому пострадянському просторі. У шлюбі з Народним артистом України Анатолієм Євдокименком Софія Ротару народила єдиного сина Руслана. А він уже у своїй сім’ї подарував Софії Михайлівні двох прекрасних онуків, яких назвали на честь дідуся та бабусі — Соня та Толік.

"Телеграф" вирішив розібратися, як виглядають і де зараз живуть онуки Софії Ротару Анатолій та Соня Євдокименко.

Софія Ротару з онуками

Соня Євдокименко — розкішне життя у США та наречений-мільярдер

Соня – активний користувач Instagram, де вона підписана як Sofia Eve – це її творчий псевдонім. Дівчина постійно розвиває свій блог і з нього можна багато дізнатися про її життя. Так, зараз Соні 23 роки, вона живе у Нью-Йорку і займається моделінгом. Вона досконало знає кілька іноземних мов, у юності відвідувала уроки вокалу, гри на фортепіано, балету та верхової їзди. Її з дитинства привчали до богемного життя та світського етикету.

Дівчина здобула освіту в престижній Parsons School of Design у Нью-Йорку. Вона багато подорожує світом, захоплюється мистецтвом, дизайном і моделінгом, обожнює професійні фотосесії і часто ділиться знімками в соцмережах.

А нещодавно стало відомо, що Соня Євдокименко перебуває в романтичних стосунках із 27-річним Максом Лернером, він є спадкоємцем однієї з найбагатших сімей США. Дівчина кілька разів засвітила обранця у своєму фотоблозі.

Анатолій Євдокименко — втеча до Європи та музична кар’єра

Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко не такий активний у соцмережах, як його сестра-модель Соня. Відомо, що зараз йому 30 років і він утік до Європи. Втім, він уже давно будував своє життя за кордоном — Толік здобув музичну освіту в Лондоні і з юних літ звик там жити.

Зазначимо, що у 2022 році у ЗМІ з’явилася інформація, що Анатолія та його батька Руслана Євдокименка затримали під час спроби втечі з України на човні. І якщо син Ротару залишив спроби втекти з України і зараз живе з матір’ю у Києві, то Анатолію таки вдалося втекти.

У 2023 році він засвітився за кордоном, де активно будує музичну кар’єру під сценічним ім’ям SHMN. Він встиг випустити свій альбом та дати інтерв’ю журналу Metal, де опосередковано згадав про війну в Україні.

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