З другої спроби втік з України та розвиває кар’єру: як зараз виглядає онук Ротару і чи говорить про війну

Анатолій виступає під псевдонімом SHMN

Естрадна співачка Софія Ротару з початку повномасштабної війни зникла з радаром і зараз разом із сином живе в особняку під Києвом. А її онукові Анатолію Євдокименко "чудом" вдалося виїхати за кордон, подейкують, що саме завдяки сприянню зіркової бабусі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз її онук, який виступає під псевдонімом SHMN та як виглядає. Ми дізналися, чи він щось говорить про війну в Україні.

Де онук Софії Ротару та як змінився

Анатолій Євдокименко до початку повномасштабної війни жив у Києві та з 2008 року займався створенням електронної музики, надихнувшись виступом британського діджея Карла Кокса. Але після нападу Росії він вирішив розпочати життя із чистого аркуша вже за кордоном.

Ротару разом із онуками

Через місяць після початку війни онук Софії Ротару разом зі своїм батьком Русланом намагалися втекти з України на човні до Молдови, але їхня спроба провалилася і викликала скандал. Цей інцидент естрадна артистка не коментувала. Її син Руслан залишився в Україні й зараз мешкає з нею під Києвом, а от онукові з другої спроби "чудом" вдалося перетнути кордон.

Софія Ротару разом із сином та онуками

Анатолій втік до Європи, мандрує країнами, але де влаштувався — невідомо, оскільки він не залишає геолокації на своїй сторінці в Instagram. Музикант займається розвитком своєї кар’єри під псевдонімом SHMN, який також викликав у багатьох сумніви, оскільки під сценічним ім’ям "Шаман" виступає росіянин Ярослав Дронов, який яро підтримує путінський режим.

Анатолій Євдокименко втік до Європи

За наявними даними, американське радіошоу Eklektisch, яке спеціалізується на музиці у стилі електро, просуває альбом Анатолія під назвою "Король і королева".

Соціальні мережі онук Ротару веде не активно, торік він похвалився студійною фотозйомкою, продемонструвавши оголений торс. Своє фото він підписав цитатою Мефістофеля з роману "Фауст": "Я частина тієї сили, яка завжди хоче зла і завжди творить благо".

Як зараз виглядає онук Ротару

Також у 2023 році Анатолій уперше показав свою дівчину. Його обраницею стала українська супермодель Елізабет Трейгерман. Пара поділилася спільними фотографіями.

Онук Ротару зі своєю дівчиною

Зазначимо, що давно за кордоном живе і внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка близька з братом і періодично бачиться з ним і показує його фотографії публіці. Та й сам Анатолій після довгої паузи показав у Instagram-сторіс своє обличчя, похвалявшись тренуванням у залі.

Анатолій Євдокименко

Що онук Софії Ротару говорить про війну

Після втечі за кордон Анатолій Євдокименко лише раз висловився про свій виїзд з України, зазначивши, що "мусив це зробити". Також у 2023 році в інтерв’ю SHMN заявив, що відчуває вплив радикальних трансформацій світу та суспільства, і, на його думку, пандемія коронавірусу та "війна, яка триває" вплинули на людей.

Анатолій Євдокименко мовчить про війну

Онук Ротару заявив, що "важливо зберігати моральну гідність" та об’єднатися заради розв'язання проблеми. Більше про війну Анатолій не говорив, на його сторінці у соціальній мережі немає жодних згадок про те, що творить російська армія у нього на батьківщині, як і постів, які підтримують ЗСУ.

"Телеграф" писав раніше, як виглядала Ротару в молодості й зараз. Вік на артистку не має впливу.