Його спроектував син і він найбільший на вулиці: як виглядає особняк Ротару біля Ялти (фото)

Артистка не відвідувала півострів із 2013 року

Естрадна співачка Софія Ротару, яка на початку війни пішла в тінь і живе в особняку під Києвом, має шикарну дачу в тимчасово окупованому Криму. Артистка не була там 10 років, але за будинком доглядають, тому він не виглядає занедбаним.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де саме знаходиться особняк Ротару у Криму та що про нього відомо. У мережі показали його фотографії.

Де у Ротару особняк у Криму і як він виглядає

У 70-ті роки народна артистка Софія Ротару придбала собі нерухомість у маленькому селищі Нікіта, що розташоване біля Ялти. У цей будинок співачка любила приїжджати влітку, особливо у серпні, щоб відзначати свої дні народження, адже з її ділянки відкривається мальовничий краєвид на море та гори.

Дача Софії Ротару в окупованому Криму

Але після 2014 року, коли Росія анексувала Крим, співачка перестала відвідувати півострів, хоча з дачею розлучатися не поспішає. Як повідомляють ЗМІ, будинок спроєктований сином артистки Русланом і він є найбільшим на вулиці.

Особняк Ротару в Ялті спроектував її син

Особняк має три поверхи, панорамні вікна та оточений високим кам’яним парканом. Навколо ділянки встановлені камери стеження. На території також є сад із пальмами та город, де Ротару вирощувала овочі.

Як виглядає будинок Ротару у Криму

Дача Ротару знаходиться прямо над дорогою, а поряд — сходинки, які ведуть до Нікітського ботанічного саду. Повідомляється, що особняк не виглядає занедбаним, навіть попри відсутність господині. За ним наглядає дворецький, але ховається від сторонніх та не йде на контакт із сусідами.

Ротару любила приїжджати на дачу до Криму влітку

У 2020 році, як писали у ЗМІ, будинок української співачки в Криму пограбували на шість мільйонів рублів (близько 75 тисяч доларів). Також ходили чутки, що Ротару виставила свою нерухомість площею 400 квадратів на продаж.

Дачу Ротару в Ялті хоче націоналізувати "влада"

Згідно з останньою інформацією, "влада" Криму збирається націоналізувати дачу Софії Ротару. Але як зазначив віцеспікер республіканського парламенту Юхим Фікс, немає документів, завдяки яким вони можуть провести цю процедуру, проте питання перебуває у процесі вирішення.

"Телеграф" писав раніше, що Софія Ротару була і є улюбленою співачкою Леоніда Кучми. На честь свого 60-річчя вона запрошувала експрезидента до Криму, щоб відсвяткувати свій ювілей.