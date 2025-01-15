Его спроектировал сын и он самый большой на улице: как выглядит особняк Ротару возле Ялты (фото)

Артистка не посещала полуостров с 2013 года

Эстрадная певица София Ротару, которая в начале войны ушла в тень и живет в особняке под Киевом, владеет шикарной дачей во временно оккупированном Крыму. Артистка не была там 10 лет, но за домом приглядывают, поэтому он не выглядит запущенным.

"Телеграф" решил выяснить, где именно находится особняк Ротару в Крыму и что о нем известно. В сети показали его фотографии.

Где у Ротару особняк в Крыму и как он выглядит

В 70-е годы народная артистка София Ротару приобрела себе недвижимость в маленьком поселке Никита, что расположен возле Ялты. В этот дом певица любила приезжать летом, особенно в августе, чтобы отмечать свои дни рождения, ведь с ее участка открывается живописны вид на море и горы.

Дача Софии Ротару в оккупированном Крыму

Но после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, певица перестала посещать полуостров, хотя с дачей расставаться не спешит. Как сообщают СМИ, дом спроектирован сыном артистки Русланом и он является самым большим на улице.

Особняк Ротару в Ялте спроектировал ее сын

Особняк имеет три этажа, панорамные окна и окружен высоким каменным забором. Вокруг участка установлены камеры слежения. На территории также есть сад с пальмами и огород, где Ротару выращивала овощи.

Как выглядит дом Ротару в Крыму

Дача Ротару находится прямо над дорогой, а рядом — ступеньки, которые ведут в Никитский ботанический сад. Сообщается, что особняк не выглядит заброшенным, даже несмотря на отсутствие хозяйки. За ним присматривает дворецкий, но скрывается от посторонних и не идет на контакт с соседями.

Ротару любила приежать на дачу в Крым летом

В 2020 году, как писали в СМИ, дом украинской певицы в Крыму ограбили на шесть миллионов рублей (около 75 тысяч долларов). Также ходили слухи, что Ротару выставила свою недвижимость площадью в 400 квадратов на продажу.

Дачу Ротару в Ялте хотят национализировать "власти"

Согласно последней информации, "власти" Крыма собираются национализировать дачу Софии Ротару. Но как отметил вице-спикер республиканского парламента Ефима Фикс, нет документов, благодаря которым они могут провести эту процедуру, однако вопрос находится в процессе решения.

"Телеграф" писал ранее, что София Ротару была и есть любимой певицей Леонида Кучмы. В честь свое 60-летия она приглашала экс-президента в Крым, чтобы отпраздновать свой юбилей.