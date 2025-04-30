Софія Ротару продала подаровану мером Москви квартиру: як вона виглядає

Співачці вдалося продати нерухомість у Москві

Українська співачка Софія Ротару, яка, за деякими даними, під час війни в Україні живе в Італії, продала елітну нерухомість у Москві. Йдеться про трикімнатну квартиру, яку артистці колись подарував особисто тодішній міський голова Москви Юрій Лужков.

"Телеграф" розповість, що відомо про московську квартиру Софії Ротару та нерухомість співачки в окупованому Криму.

Як пишуть російські пропагандистські телеграм-пабліки, Ротару нарешті вдалося знайти покупців на трикімнатну квартиру в Москві. За цю нерухомість співачка нібито виручила 65 мільйонів рублів.

Співаці довелося переоформити нерухомість у російській столиці на єдиного сина Руслана Євдокименка. Він менш публічний ніж мама-співачка, і, схоже, саме це після п’яти років пустування допомогло позбутися квартири в столиці ворожої держави.

Відомо, що цю квартиру народна артистка отримала в подарунок від тодішнього мера Москви Юрія Лужкова. Нерухомість розташована на Зоологічній вулиці, поряд із Московським зоопарком. Її площа – 122 квадратні метри. Вона знаходиться на 15 поверсі в будинку, побудованому в 1997 році.

До речі, Софія Ротару також намагалася продати готель "Вілла Софія" в окупованому Криму. Однак після початку повномасштабної війни РФ проти України в мережі з’явилася інформація, що окупанти "націоналізували" цю нерухомість Ротару.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає літня дача Софії Ротару під Ялтою, на яку росіяни "поклали око". Співачка не була там понад 10 років.