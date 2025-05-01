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Сбежала в РФ и недавно родила: что известно о звезде "Останнього москаля" Галине Безрук и как она выглядит

Автор
Галина Струс
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Галина Безрук даже во время войны не поддержала Украину
Галина Безрук даже во время войны не поддержала Украину. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинская актриса из Краматорска выбрала жить и строить карьеру в России

Галина Безрук — известная украинская и российская актриса, звезда сериалов "Останній москаль" и "Слуга народа". В 2015 году артистка перебралась в Россию, вышла там замуж и родила дочь. С начала войны она не вернулась в Украину и предпочла молчать о вторжении России, выбрав семью.

"Телеграф" расскажет, что известно об украинской актрисе Галине Безрук, которая предала Украину и выбрала жить и работать в РФ.

Галина Безрук — что о ней известно

Галина Безрук — известная актриса, которую украинские зрители помнят по сериалах "Останній москаль", "Будиночок на щастя", "Слуга народа" и других. Она родилась 1 мая 1988 года в Краматорске, сегодня ей исполнилось 37 лет.

Галина Безрук фото
Галина Безрук в сериале "Останній москаль"

Актриса еще с детства поражала всех вокруг своим артистизмом, с пяти лет начала учится в музыкальной школе, а также посещала танцевальный кружок. После школы Галина поступила на актерский факультет Киевского университета театра, кино и телевидения.

Галина Безрук фото

Еще со времен учебы Безрук начала строить карьеру в Украине. Она была успешной и востребованной актрисой не только в своей стране, но и в России.

Уже в 2015 году актриса полностью перебралась в Москву, где начала строить карьеру, параллельно снимаясь и в украинских проектах. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Безрук предпочла оставаться в Москве, объясняя это тем, что у нее муж-россиянин и дочь.

Галина Безрук актриса
Галина Безрук с первым мужем Артемом Алексеевым и дочерью Василисой

К слову о муже — первым избранником Галины Безрук стал актер Артем Алексеев. В браке с ним артистка в 2016 году родила дочь Василису. Однако брак продолжался недолго — после эпизодов домашнего насилия актриса развелась с мужем. Вторым мужем Безрук стал дирижер Арсентий Ткаченко. Уже от него в марте 2025 года актриса родила вторую дочь Ксению.

Галина Безрук
Галина Безрук во время второй беременности

Галина Безрук остается в Москве, там она с 2015 года работает актрисой в Московском театре мюзикла. Также артистка снимается в российских сериалах и фильмах. Комментируя свою позицию относительно войны в Украине и хейта, который на нее обрушился от украинцев, Безрук только отметила, что выбрала не Родину, а выбрала свою семью.

Галина Безрук

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#Актриса #Галина Безрук #Предательница