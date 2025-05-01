Втекла до РФ і нещодавно народила: що відомо про зірку "Останнього москаля" Галину Безрук і як вона виглядає

Українська актриса з Краматорська обрала жити та будувати кар’єру в Росії

Галина Безрук — відома українська та російська актриса, зірка серіалів "Останній москаль" та "Слуга народу". У 2015 році артистка перебралася до Росії, вийшла там заміж і народила дочку. З початку війни вона не повернулася в Україну і вважає за краще мовчати про вторгнення Росії, обравши сім’ю.

"Телеграф" розповість, що відомо про українську актрису Галину Безрук, яка зрадила Україну та обрала жити та працювати в РФ.

Галина Безрук — що про неї відомо

Галина Безрук — відома актриса, яку українські глядачі пам’ятають за серіалами "Останній москаль", "Будиночок на щастя", "Слуга народу" та інших. Вона народилася 1 травня 1988 року у Краматорську, сьогодні їй виповнилося 37 років.

Галина Безрук у серіалі "Останній москаль"

Актриса ще з дитинства вражала всіх довкола своїм артистизмом, з п’яти років почала навчатися у музичній школі, а також відвідувала танцювальний гурток. Після школи Галина вступила на акторський факультет Київського університету театру, кіно та телебачення.

Ще з часів навчання в університеті Безрук почала будувати кар’єру в Україні. Вона була успішною та затребуваною акторкою не лише у своїй країні, а й у Росії.

Вже у 2015 році актриса повністю перебралася до Москви, де почала будувати кар'єру, паралельно знімаючись і в українських проектах. Після початку повномасштабної війни РФ проти України Безрук вирішила залишатися в Москві, пояснюючи це тим, що в неї там чоловік-росіянин і дочка.

Галина Безрук з першим чоловіком Артемом Алексєєвим та дочкою Василісою

До слова про чоловіка — першим обранцем Галини Безрук став актор Артем Алексєєв. У шлюбі з ним артистка у 2016 році народила дочку Василісу. Проте шлюб тривав недовго — після епізодів домашнього насильства актриса розлучилася із чоловіком. Другим коханим Безрук став диригент Арсентій Ткаченко. Вже від нього у березні 2025 року актриса народила другу дочку Ксенію.

Галина Безрук під час другої вагітності

Галина Безрук залишається у Москві, там вона з 2015 року працює акторкою у Московському театрі мюзиклу. Також артистка знімається у російських серіалах та фільмах. Коментуючи свою позицію щодо війни в Україні та хейту, який на неї обрушився від українців, Безрук лише наголосила, що обрала не Батьківщину, а обрала свою родину.

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