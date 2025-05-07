Скандальній Алхім оголосили війну. Але не все так однозначно...

Блогерка знову опинилася у центрі скандалу. Що цього разу?

Анна Алхім — скандально відома українська блогерка, яка нещодавно злила свого екс-коханця на всю країну, знову опинилася у центрі скандалу. Дівчина вже неодноразово стикалася з критикою за російську мову, російську музику та публічні образи українців. А ще кілька років тому назвала Путіна "красавчиком" та "сильним політиком".

Днями Анна Алхім знову потрапила у скандал за свою дивну реакцію на прохання заспівати українською мовою. Інша блогерка Олена Мандзюк не стала мовчати і дуже прямо висловилася на адресу Алхім за її поведінку та позицію.

Анна Алхім. Фото: http://www.instagram.com/alkhim.

"Телеграф" розповість, у чому суть скандалу і чому Алхім часто потрапляє в немилість хейтерів у мережі. А також про те, за що її вирішили публічно кенселити в українському медіапросторі та як коментує сама Анна усю цю ситуацію.

Анна Алхім та шлейф скандалів за нею

Анна Алхім (справжнє ім’я Ганна Буряченко) — відома українська блогерка з Дніпра, яка зібрала у своєму Instagram майже півмільйона фоловерів. Серед підписників скандальної блогерки є українські знаменитості — співачка Ліда Лі, актор Тарас Цимбалюк, блогерка Даша Квіткова, комік Олександр Еллерт та інші.

Люди, які підписані на сторінку Анни Алхім

Алхім уславилася в соцмережах як скандальна особа, а її заяви часто викликають бурхливі дискусії в соцмережах. 33-річна дівчина принципово говорить російською мовою та захищає свою російськомовну аудиторію. Також вона любить російську музику, яку часто прикріплює до своїх постів та сторіс в Instagram, за що їй також "прилітає" від українців.

Анна Алхім. Фото: https://www.instagram.com/alkhim.a24/

Скандал про Путіна "красавчика"

У 2019 році Анна Алхім гучно оскандалилася своєю заявою про те, що Путін "красавчик". Це було ще до повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року, проте вже під час окупації Криму та частини української території на сході країни.

Тоді ж, у 2019 році блогерка після хвилі хейту заявила, що змінювати свою думку не збирається, і вважає президента РФ найвпливовішим політиком, якого вона знає, який досяг сам.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Через шість років свою думку про Путіна Алхім змінила. Тепер вона його, за її словами, ненавидить. Також блогерка просить не хейтити її за те, що було шість років тому.

Скандал у Хмельницькому

Ще один скандал із Алхім стався у січні 2024 року. Вийшовши із закладу у Хмельницькому, блогерка записала веселе відео під снігопадом І все б нічого, але за її спиною була алея з портретами загиблих українських воїнів. Своє відео дівчина доповнила піснею російської співачки Макфи.

Така поведінка блогерки викликала новий скандал та хвилю хейту. Однак, як пізніше пояснила сама Алхім, вона не бачила портретів загиблих військових, їй просто сподобався гарний снігопад і тому вона вирішила зняти відео під ним.

Анна Алхім у Хмельницькому. Фото: скріншот із відео

Скандали з російською музикою

Анна Алхім яро відстоює своє право слухати російську музику або дивитися російські фільми та серіали. Нічого соромного вона в цьому не бачить і заявляє, що ніхто не може забороняти їй слухати те, що вона хоче.

Зазначимо, що за прослуховування російської музики на стрімінгових платформах артисти одержують гроші. З цих доходів вони сплачують податки до російського бюджету, з якого згодом гроші йдуть на фінансування війни в Україні. Однак, схоже, Анну Алхім це не дуже турбує.

Вона продовжує толерувати музику російських, навіть "ватних" артистів у своєму блозі. А нещодавно заявила, що припинить вмикати російську музику лише в тому випадку, якщо це стане заборонено законом. "Якщо Зеленський сам вийде і скаже", — парирувала блогерка.

Свіжий гучний скандал Алхім

Днями Анна знову вляпалася у скандал, який продовжує нестись у соцмережах. Все почалося з відео з вечірки у блогерки Стасі Макєєвої, яке завірусилося у Тік-Ток.

Серед запрошених гостей вечірки була й Анна Алхім. Там до неї підійшов ведучий, який у рамках конкурсів попросив дівчину заспівати будь-яку пісню українською мовою. На таке прохання Анна картинно закотила очі і пошепки, а не в мікрофон, сказала щось нецензурне.

Цей фрагмент відео з реакцією Алхім на українську мову став причиною чергового скандалу. Однак цього разу до засудження та кенселінгу блогерки приєдналися й публічні люди.

Так, однією з перших голосно та нецензурно відреагувала на витівку Анни блогерка Олена Мандзюк.

"Знати тебе, стежити за тобою — це, б**ть, себе не поважати. Поки найкращі гинуть, інше болото може розростатися… Цього не можна дозволяти", — висловилася блогерка Мандзюк, і нецензурно додала, куди Алхім треба йти.

Блогерша Олена Мандзюк висловилася про Анну Алхім

Також свою думку щодо реакції Анни на пісню українською мовою висловив ветеран російсько-української війни, громадський діяч і в минулому головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен.

"Мене дивує і жахає кількість людей, які вживають цей дегенеративний контент. Є люди, які просто руйнують український простір, руйнують все українське. Лайно відверте", — висловився Терен.

Він також заявив, що діяльність Алхім має ознаки агентурної роботи. Крім того, закликав українські бренди не купувати рекламу у блогерки, оскільки співпраця з нею є "прямою підтримкою ворожої пропаганди".

Олександр Терен теж висловився про Алхім

Приєднався до засудження скандальної блогерки і Сергій Стерненко, на якого нещодавно було скоєно замах. За його словами, Алхім має понести покарання за свої слова та поведінку.

"Алхім має сісти. За глорифікацію агресора. Держава має продемонструвати свою здатність", — написав у своєму телеграм-каналі Стерненко і додав відео, де Алхім вихваляла Путіна.

Пост Стерненко про Алхім

До слова, звернути увагу на цю блогерку Службу безпеки України закликала також Олена Мандзюк. Вона розділила думку Терена і про те, що бренди не повинні співпрацювати з цією блогеркою.

Відповідь Анни Алхім на останній скандал

Скандальна інфлюенсерка витримала паузу і лише через добу вирішила відповісти на весь хейт, який обрушився на неї. Алхім записала цілу низку сторіс, у яких по пунктах розклала свою позицію щодо кожного зі скандалів. Особливо уточнила, що її позиція щодо Путіна вже давно змінилася.

"Я багато разів уже пояснювала цю ситуацію і це відео. Послухайте, до повномасштабного вторгнення багато хто так вважав, як вважала я. І це ніяк не відображає зараз мою позицію. Я точно так само як ви його ненавиджу, так само не хочу, щоб була війна. Тому розповідати про мою любов до нього, тому що я щось сказала 6 років тому, це цілковита маячня", — сказала Алхім.

Анна Алхім. Фото: http://www.instagram.com/alkhim.

Також Анна у своїх сторіс зверталася безпосередньо до Олени Мандзюк у не дуже цензурній формі, відповідаючи на її претензії. Також вона звинуватила блогерку, що та нібито сіє розбрат в українському суспільстві.

"Чому ніхто не звертає увагу, що Олена зараз ділить Україну на західну та східну. Вона зараз ділить на людей і на нелюдів. Хто дав їй повноваження розповідати, кому що слухати, якою мовою говорити, де жити, на кого бути підписаним, і кому з ким працювати? Мені здається, що Лєні треба трохи здути свої колеса, бо вона може їх пробити", — відповіла Анна Алхім Олені Мандзюк.

Також блогерка заявила, що якби вона справді несла якусь загрозу нацбезпеці України, то спецслужби вже давно звернули б на неї увагу і вжили б заходів.

До речі, коментуючи те саме відео про українську пісню, яке й спровокувало цей скандал, Анна заявила, що вона потім усе ж заспівала пісню українською мовою, бо любить не лише російські, а й українські пісні. Але чомусь нікому вже немає до того діла, адже всі обговорюють її закочені очі.

Хто з публічних людей підтримав Алхім?

На тлі всього цього скандалу та серйозного булінгу в мережі Анна Алхім отримала підтримку не лише від своїх вірних фоловерів, а й від публічних людей. Так, підтримала блогерку ексвійськова та підприємниця Євгенія Емеральд. Дівчина опублікувала у своєму Instagram фото Анни Алхім і висловилася проти буллінгу у мережі.

"Коли українці перестануть цькувати один одного? Агресія та буллінг не допоможуть перейти на українську. Примус, зневага, публічне приниження — це не шлях до єдності, це шлях до розколу", — заявила Емеральд.

Євгенія Емеральд підтримала Анну Алхім

Також підтримала блогерку і скандально відома художниця Соня Морозюк. Вона також виклала фото з Алхім й сказала, що знає, що таке цькування у мережі.

"Я знаю, що таке цькування. Добре знаю. І знаю, як ніхто не пише і не говорить про хороші якості або справи. Це ж не так цікаво. А ще знаю, яка ти людина. Людина з великої Л. Люблю", – написала художниця у своїх сторіс.

Соня Морозюк також підтримала Анну Алхім

Думки українців розділилися…

Звичайно ж, цей скандал розділив українців на два табори. Одні нещадно хейтять Анну Алхім за всі її витівки та висловлювання. Блогерці в коментарях у соцмережах і, ймовірно, в особисті повідомлення, пишуть просто потоки критики, а деякі навіть відкрито їй погрожують, проклинають та бажають смерті.

Однак є й ті, хто підтримує позицію Анни Алхім та її право розмовляти російською мовою та слухати російські пісні. Можна припустити, що підтримують блогерку її підписники у соцмережі, яких, нагадаємо, майже півмільйона, і які розділяють її погляди.

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