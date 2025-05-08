Схожий на батька військового, але спортсмен по мамі: як виглядають батьки втікача Потапа

Про батьків скандального артиста мало що відомо

Відомий український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко), який втік з України під час повномасштабної війни, сьогодні, 8 травня, відзначає свій день народження. Артисту виповнилося 43 роки.

В честь цього "Телеграф" вирішив згадати, як виглядають батьки Олексія Потапенка та що про них відомо.

Потап та його батьки — що відомо

Олексій Потапенко народився у Києві 8 травня 1981 року. Він виріс в інтелігентній київській родині. Відомо, що його батько Андрій Потапенко у минулому був військовим, а у 90-х почав займатися бізнесом. Як пише Вікіпедія, бізнес батька Потапа супроводжувався на той час численними кримінальними скандалами. Проте докладної інформації про це немає.

Потап не часто показував у соцмережах свого батька Андрія Олексійовича, є лише кілька фото з його публічних появ. Наприклад, якось ще до війни Потап привів батька на концерт "Вечір прем’єр з Катею Осадчою". Там Андрій Олексійович дав коротке інтерв’ю Каті, де розповів, що пишається своїм сином, але завжди підтримує невістку Настю Каменських.

Батько та син Потапа повні тезки — Потапенки Андрії Олексійовичі

У ранні роки, задовго до музичної кар’єри, Потап професійно займався спортом — він був майстром спорту з водного поло. А потім ще й закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України, ставши викладачем фізкультури.

І все це захоплення спортом та плаванням у Потапа, як виявилось, від мами. Людмила Анатоліївна Потапенко — у молодості була спортсменкою і навіть стала чемпіонкою світу із підводного плавання в естафеті. Після закінчення професійної кар’єри жінка стала дитячим тренером з плавання. Відомо, що мама Потапа 1958 року народження, зараз їй 67 років, а батькові артиста — 69 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальній блогерці Анні Алхім оголосили війну. Але не все так однозначно.