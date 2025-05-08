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Схожий на батька військового, але спортсмен по мамі: як виглядають батьки втікача Потапа

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Потап народився у Києві в сім’ї військового та спортсменки Новина оновлена 08 травня 2025, 10:09
Потап народився у Києві в сім’ї військового та спортсменки. Фото Колаж "Телеграф"

Про батьків скандального артиста мало що відомо

Відомий український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко), який втік з України під час повномасштабної війни, сьогодні, 8 травня, відзначає свій день народження. Артисту виповнилося 43 роки.

В честь цього "Телеграф" вирішив згадати, як виглядають батьки Олексія Потапенка та що про них відомо.

Потап та його батьки — що відомо

Олексій Потапенко народився у Києві 8 травня 1981 року. Він виріс в інтелігентній київській родині. Відомо, що його батько Андрій Потапенко у минулому був військовим, а у 90-х почав займатися бізнесом. Як пише Вікіпедія, бізнес батька Потапа супроводжувався на той час численними кримінальними скандалами. Проте докладної інформації про це немає.

Потап фото

Потап не часто показував у соцмережах свого батька Андрія Олексійовича, є лише кілька фото з його публічних появ. Наприклад, якось ще до війни Потап привів батька на концерт "Вечір прем’єр з Катею Осадчою". Там Андрій Олексійович дав коротке інтерв’ю Каті, де розповів, що пишається своїм сином, але завжди підтримує невістку Настю Каменських.

Потап, батько, батьки
батько та син Потапа
Батько та син Потапа повні тезки — Потапенки Андрії Олексійовичі

У ранні роки, задовго до музичної кар’єри, Потап професійно займався спортом — він був майстром спорту з водного поло. А потім ще й закінчив Національний університет фізичного виховання та спорту України, ставши викладачем фізкультури.

Потап мама фото

І все це захоплення спортом та плаванням у Потапа, як виявилось, від мами. Людмила Анатоліївна Потапенко — у молодості була спортсменкою і навіть стала чемпіонкою світу із підводного плавання в естафеті. Після закінчення професійної кар’єри жінка стала дитячим тренером з плавання. Відомо, що мама Потапа 1958 року народження, зараз їй 67 років, а батькові артиста — 69 років.

Потап мама фото

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальній блогерці Анні Алхім оголосили війну. Але не все так однозначно.

Теги:
#Батьки #Потап #Олексій Потапенко