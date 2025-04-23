Від Потапа до Славіка Балагана: як змінився репер після втечі з України з початку великої війни

Артист нещодавно оскандалився інтерв’ю російському журналісту

Потап, справжнє ім’я якого Олексій Потапенко, був відомим українським виконавцем і продюсером. Колись він був популярним у нашій країні репером та співзасновником продюсерського центру MOZGI Entertainment, а під час війни не з’являється в Україні, намагаючись будувати кар’єру в Європі.

"Телеграф" вирішив згадати, яким був Потап до 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, і який він тепер через роки життя за кордоном.

Потап до початку великої війни в Україні

Олексій Потапенко змолоду розпочав музичну кар’єру в Україні. Спочатку велику популярність отримав дует Потапа з Настею Каменських, який проіснував 10 років, а потім розпався. Артисти в результаті одружилися у 2019 році.

А до того Олексій був одружений із Іриною Горовою, з якою у нього є син Андрій. Також з уже колишньою дружиною репер у 2007 році заснував продюсерський центр MOZGI Entertainment, який закрився у 2022 році, коли Потап втік з України.

Після розпаду дуету з Настею Каменським Олексій Потапенко виступав у складі гурту MOZGI. Також він випускав сольні треки. Однак найбільше Потап був зосереджений на сольній кар’єрі своєї дружини Насті Каменських.

Шанувальники дуже раділи, коли Потап та Настя одружилися. Багато хто на той час зазначав, що співачка дуже гарно впливає на репера, він помітно схуд і покращав. А їхні спільні фото у соцмережах збирали тисячі лайків та приємних коментарів.

Потап після виїзду за кордон

Коли у лютому 2022 року Росія вторглася в Україну з повномасштабною війною Потап і Настя Каменських були в Іспанії. Вони, на відміну від деяких українських селебриті, не поспішали повертатися додому, навіть коли ворожі війська були вибиті з Київщини.

Спочатку до України повернулася Настя Каменських — у серпні 2022 року, а згодом і заскочив Потап. Але довго тут не затримався. Повернення репера супроводжувалося скандалом через його заяви, що він "заочно записався в ТрО". Невідомими способами артист кілька разів приїжджав та виїжджав з України, але більшість часу він тепер мешкає в Іспанії.

Після творчого затишшя Потап вирішив знову будувати кар’єру та продавати свою творчість уже на музичному ринку Європи. Так виникло альтер-его артиста під назвою Славік Балаган. Карикатурність та абсурдність цього образу не оцінили, особливо в Україні. Але артист продовжує розвивати нового творчого персонажа, знімаючи дивні відео, записуючи пісні та роблячи кліпи.

Потап в образі Славіка Балагана

Крім того, Потап реалізує себе за кордоном як продюсер. Він створив Mozgi Band і тепер проводить кастинг, займаючись пошуком артистів у свій колектив. Схоже, новий продюсерський проект Олексій Потапенко робитиме теж за кордоном, а не в Україні.

До речі, варто згадати й один із останніх гучних скандалів, пов’язаних із Потапом. Артист дав інтерв’ю "опозиційному" російському журналісту Юрію Дудю, що сколихнуло український медіапростір. У цій розмові репер намагався пояснити, чому він не повертається до України, як допомагає ЗСУ і які в нього тепер стосунки з Каменських, яка живе в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінився Олег Винник після втечі з України під час війни. Він уже не повелитель вовчиць.