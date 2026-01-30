Більше не повернуться в Україну? Як виглядає розкішний особняк Потапа і Каменських, який вони виставили на продаж

Будинок намагалися здавати в оренду, але потім вирішили продати

Потап і Настя Каменських — колишній творчий дует, який у 2019 році став подружньою парою. Артисти після весілля обживали нове сімейне гніздечко в елітному селищі під Києвом. Однак під час війни вони переважно живуть в Іспанії та рідко з’являються в Україні. А 2025 року стало відомо, що особняк, в якому вони жили тут, виставлено на продаж.

"Телеграф" розповідає, що відомо про розкішний будинок Потапа і Насті Каменських під Києвом, який вони тепер продають.

Потап і Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Зірковий будинок за 2,2 млн доларів

Про те, як виглядає особняк Потапа і Насті, користувачі мережі мали уявлення на ще довоєнних фото та відео співачки. У своєму Instagram вона часто публікувала кадри — то у вітальні, то на кухні, то на літній веранді цього будинку.

Як виявилося, у житлі зіркового сімейства 4 спальні, просторі вітальні, велика кухня-їдальня та красива літня веранда, а також тераса з басейном. Загалом площа будинку має 444 м2, а вся ділянка займає 17 соток.

Про те, що будинок виставили на продаж за 2,2 млн доларів, у 2025 році повідомив блогер-пліткар Богдан Беспалов. А сайт преміальної нерухомості thecapital.com.ua опублікував фото цього будинку. На знімках можна розглянути, як він виглядає всередині.

Судячи з фотографій, інтер’єр будинку Потапа і Каменських – це Instagram-мрія. Тут і масивні дизайнерські люстри, і ванна кімната з позолотою, великий камін, і зона для прийому гостей. А світла простора кухня – мрія будь-якої господині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на лобі Потапа помітили цікавий знак. Його малюють на російських танках.