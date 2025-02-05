Помер у 35 років одразу після виступу: як виглядає могила зірки 2000-х Децла і що з ним сталося

У відомого виконавця залишилася дружина та син

Відомий репер Децл, який був на піку популярності у 2000-х роках і вважався одним із найвпливовіших хіп-хоп-виконавців Росії, помер шість років тому. Артисту стало погано після виступу на приватній вечірці.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає його могила та що з ним сталося. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Як репер Децл став відомим

Реп-виконавець Децл (Кирило Толмацький — справжнє ім’я) народився 22 липня 1983 року в Москві. Його батько був продюсером та засновником радіо Next, тому підтримував починання сина та став його просувати у шоубізнесі.

Кирило навчався у Швейцарії, а також закінчив у Москві престижну школу British International School. У 1998 році Толмацький захопився брейк-дансом, а через рік батько як подарунок на день народження запропонував сину записати в студії трек "П’ятниця", за яким вийшов і відеокліп. Так почався розвиток його музичної кар’єри.

Децл у молодості

Його пісня "Вечірка" стала топовою, а дебютний альбом "Хто ти?", який вийшов 2000 року, розійшовся тиражем понад мільйон копій. Його навіть запросили до Нью-Йорка на церемонію TV Video Music Awards 2000, де Децл отримав статуетку.

Другий альбом виконавця "Вуличний боєць" також виявився успішним, але потім Кирило припинив співпрацю зі студією звукозапису свого батька та з колишніми партнерами зі студійної роботи.

Децл був на піку популярності у 2000-х роках

Він самостійно готував новий альбом і трохи змінив псевдонім, додавши до нього твердий знак: "ДетлЪ". Проте нові роботи виконавця були менш успішними, але Децл продовжував розвивати кар’єру.

У 2010 році він випустив п’ятий альбом "Тут і зараз", у створенні платівки взяли участь Ноггано, Смокі Мо, Кнару, Robert Ryd. А протягом 2024-2018 років виконавець випустив ще три музичні альбоми. Кирило експериментував із музикою, але втратив колишню популярність і виступав у маленьких клубах, отримуючи невеликі гонорари.

Децл випустив кілька альбомів

Від чого помер Децл і як виглядає його могила

У 2007 році репер в одному з інтерв’ю заявив, що планує у 35 років інсценувати свою смерть та втексти на острів. І він справді помер у цьому віці, сталося це 3 лютого 2019 року, коли він виступав на приватній вечірці в Іжевську.

Після виступу він прийшов до гримерки й сказав, що в нього німіє рука і попросив знеболювальні, які музикантові шукали довго і так і не знайшли. Через пігодини йому викликали "швидку", оскільки Толмацький втратив свідомість. Медики намагалися його реанімувати, але безрезультатно, він помер від зупинки серця.

Децл помер одразу після виступу на вечірці

Поховали Децла на П’ятницькому цвинтарі. Йому встановили пам’ятник, виконаний з білого мармуру, а на надгробку вигравіювали портрет Децла у сценічному образі, а також рядки однієї з його композицій: "Нічого взяти, зате можна залишити щось важливе тут новим людям на згадку".

Як виглядає могила Децла

Децл помер у віці 35 років

Могилу Кирила часто відвідують його шанувальники, залишаючи фігурки ангелів, свічки та квіти. Земля навколо надгробка посипана білою мармуровою крихтою.

Децла поховали на П’ятницькому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила сина російського актора Дмитра Пєвцова. Йому було 22 роки, і він загинув у розпал вечірки з друзями.